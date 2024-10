Nationalfeiertag: Frieden ist keine Selbstverständlichkeit

Heute feiert Österreich den Nationalfeiertag. Am Friedhof in Annabichl/Klagenfurt fand eine Gedenkveranstaltung statt.

Bei den Festreden wurde mit Blick auf die Ukraine und den Nahen Osten betont, dass Friede und Selbstbestimmungen keinesfalls als selbstverständlich angesehen werden dürfen.

Die Plattform „Memorial Kärnten–Koroška“ lud am Nationalfeiertag zur traditionellen Gedenkveranstaltung auf dem Friedhof Annabichl ein. An diesem für Österreich so wichtigen 26. Oktober zeigte sich bei den Festansprachen einmal mehr, dass Friede und Selbstbestimmung keine Selbstverständlichkeit sind. Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider verwies darauf, dass vor allem auch die Politiker dafür verantwortlich sind, den schwer erkämpften Frieden zu schützen und – mit Blick auf die Ukraine – in Europa wiederherzustellen.

Scheider: „Auch ein Tag der Dankbarkeit“

„Wenn Freiheit und Frieden bedroht sind, braucht es viel Mut und ebenso viel Entschlossenheit. Da braucht es Widerstand, politischen Widerstand. Dieser muss überall dort ansetzen, wo damit begonnen wird, Frieden, Freiheit und liberale Demokratie zu schwächen“, so Scheider. Der Bürgermeister betonte, dass der Nationalfeiertag auch ein Tag der Dankbarkeit sei. „Wir danken allen Menschen, die damals den Grundstein dafür gelegt haben, dass wir in Klagenfurt, in Kärnten, in Österreich seit 79 Jahren in Frieden und Freiheit leben können!“ Neben Bürgermeister Christian Scheider, der sich auch bei den anwesenden Vertretern von „Memorial Kärnten–Koroška“ für ihr wichtiges Engagement bedankte, nahm für die Landeshauptstadt auch Stadtrat Mag. Franz Petritz an der Gedenkveranstaltung teil.

Nachhaltige Gedenk- und Erinnerungskultur in Klagenfurt

Die Landeshauptstadt sieht es seit jeher als wichtige Aufgabe, sich der Vergangenheit offen zu stellen und im Rahmen einer nachhaltigen Gedenk- und Erinnerungskultur in Klagenfurt aktive Zeichen gegen das Vergessen zu setzen. Beispiele sind die Verlegung der „Stolpersteine“, die an die Opfer des Nazi-Regimes erinnern, oder die Matineen anlässlich des Holocaust-Gedenktages.

Gesetz zur österreichischen Neutralität im Jahr 1955

Musikalisch umrahmt wurde die Gedenkveranstaltung am Friedhof Annabichl vom Duo „FinePulse“ mit Christian Filipič und Roman Pechmann. Der österreichische Nationalfeiertag wird seit 1965 jährlich am 26. Oktober begangen. Das ist jener Tag, an dem der Nationalrat 1955 das Gesetz zur österreichischen Neutralität beschloss.