Stadtgemeinde Wolfsberg rebelliert: Saualpe soll „windradfrei“ bleiben

Die Stadtgemeinde Wolfsberg will rechtliche Maßnahmen ergreifen, um die Saualpe „windradfrei“ zu halten und im Sinne des Landschafts- und Naturschutzes ein Bauverbot für ähnliche Großprojekte auf dem Bergrücken im Westen der Stadt durchzusetzen. Dies fordert die SPÖ in einem Dringlichkeitsantrag, der gestern im Gemeinderat beschlossen wurde.

Verbot für Windräder und andere Großanlagen auf der Saualpe gefordert

Während auf der Koralm bereits mehrere Windkraftanlagen in Betrieb und in Planung sind, ist die Saualpe im Westen Wolfsbergs bisher „windkraftfrei“. Und dies soll auf Initiative von Bürgermeister Hannes Primus nun nach dem Willen der Wolfsberger Gemeinderäte auch so bleiben: Auf dem der Gemeinde Wolfsberg zugehörigen Gebiet der Saualpe – und das ist der Bereich einschließlich der höchsten Gipfel wie dem Ladinger Spitz auf 2079 Meter – soll es in Zukunft keine Genehmigung für Windräder und ähnlicher Großanlagen wie Pumpspeicherkraftwerke oder Freiflächen-PV-Anlagen geben. Dies will die Gemeinde mit rechtlichen Maßnahmen in der Flächenwidmung, Raumordnung und mit naturschutzrechtlichen Beschlüssen sicherstellen.

Einstimmiger Beschluss

Vizebürgermeister Alexander Radl – der in Vertretung des aus Gesundheitsgründen abwesenden Bürgermeisters Hannes Primus den Vorsitz führte – wies in der Begründung des Antrages darauf hin, dass bereits ein erster Investor Pläne für ein Windkraft-Projekt auf dem Ladinger Spitz vorgetragen habe. „Die Saualpe ist besonders schützenswert, wir werden alle rechtlichen Möglichkeiten ergreifen, damit es dort zu keinen baulichen Eingriffen in unberührter Natur kommt“, betonte Vizebürgermeister Radl. Der Beschluss wurde letztlich einstimmig von allen Parteien gefasst, nur in der Frage der „Dringlichkeit“ stimmten die beiden Grün-Mandatare dagegen, da sie sich eine Präzisierung hinsichtlich des Geltungsbereiches wünschten.

FPÖ klar gegen weitere Windräder auf Kärntens Bergen

Auf Initiative der FPÖ und Team Kärnten wird am 12. Jänner eine Volksbefragung zum Thema Windkraft und Windräder in Kärnten stattfinden. Im Fokus steht die Frage: „Soll zum Schutz der Kärntner Natur (einschließlich des Landschaftsbildes) die Errichtung weiterer Windkraftanlagen auf Bergen und Almen in Kärnten landesgesetzlich verboten werden?“ In einer Presseaussendung zum Thema Windräder auf der Saualpe verweist FPÖ-Chef Erwin Angerer auf die Befragung und spricht sich klar gegen weitere Windräder auf Kärntens Bergen aus, da diese dem Tourismus massiv schaden und Natur und Landschaftsbild zerstören würden. „Wir sind das einzige Bundesland Österreichs, das den Ausbau Erneuerbarer Energien über den Landschafts- und Naturschutz stellt“, ärgert sich Angerer. Kärnten decke bereits 100 Prozent der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien ab, deshalb dürfe, so Angerer, nicht der gleiche Fehler wie bei der Verbauung der Kärntner Seen gemacht werden.