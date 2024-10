Schwer verletzt: Autofahrer (33) erfasst 45-jährigen Radfahrer

In St. Johann in Tirol wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt.

In St. Johann in Tirol wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt.

Am 26. Oktober gegen 16.05 Uhr fuhr ein 33-jähriger Ungar mit seinem Auto auf der Speckbacherstraße in St. Johann in Tirol in Richtung Südwesten. Beim Abbiegen nach links kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Radfahrer. Der Radfahrer, ein 45-jähriger Österreicher, erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.