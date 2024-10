Rauchgasvergiftung: 44-Jähriger wollte Kellerbrand löschen

In Tirol kam es heute zu einem Kellerbrand. Ein Bewohner wollte das Feuer selbst löschen und erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Veröffentlicht am 26. Oktober 2024, 20:50 / ©KK

Heute, am 26. Oktober, kam es gegen 13.55 Uhr in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in Tulfes aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Ein 44-jähriger Bewohner versuchte das Feuer selbst zu löschen. Dabei zog er sich eine Rauchgasvergiftung zu. Abgesehen von ihm waren keine weiteren Personen im Haus anwesend.

Brandursache derzeit noch unklar

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Tulfes und Volders konnten das Feuer schließlich löschen. Der 44-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Hall in Tirol gebracht. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache sind derzeit im Gange. Insgesamt waren sieben Fahrzeuge und 48 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz.