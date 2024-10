ZEHNER spenden und Gutes tun: ATRIO unterstützt „Licht ins Dunkel“

SES unterstützt die einzigartige Hilfsaktion in diesem Jahr mit dem Verkauf von „ZEHNER“-Gutscheinen in 13 SES Centern in Österreich. So können Kunden ab sofort beim Kauf von ZEHNER Gutscheinen im ATRIO in Villach „ZEHNER“-Gutscheine für Licht ins Dunkel spenden und in die dafür vorgesehen Box beim Besucher-Service werfen.

„ZEHNER“ ist beliebtes Weihnachtsgeschenk

Der „ZEHNER“ ist gerade zu Weihnachten eines der beliebtesten Geschenke, die in den SES Malls gekauft werden. Mit dem Kauf von zweckgewidmeten ZEHNERN für LICHT INS DUNKEL können Kunden Gutes tun und zusätzlich zur Unterstützung zahlreicher Hilfsprojekte beitragen. Am Ende wird SES den Spendenbetrag noch aufrunden und im Dezember an die Hilfsaktion LICHT INS DUNKEL übergeben.

Am häufigsten gewählte Geschenkkategorie

Der „ZEHNER“ ist ein Erfolgsmodell und gerade in der Vorweihnachtszeit ist er ganz besonders beliebt: Eine aktuelle market-Umfrage im Auftrag von SES hat ergeben, dass Gutscheine bei der Frage, welche Weihnachtsgeschenke heuer unter den Weihnachtsbaum gelegt werden, die am häufigsten gewählte Geschenkekategorie war. Daher ist es naheliegend, den Run auf den „ZEHNER“ zur Unterstützung von LICHT INS DUNKEL zu nutzen.

Andexlinger: „Licht ins Dunkel leistet großartige Arbeit“

Christoph Andexlinger, CEO SES Spar European Shopping Centers betont: „Familien, die an der Armutsgrenze leben oder sich um ein Kind mit Behinderung kümmern, spüren neben den enormen täglichen Herausforderungen die gestiegenen Lebenshaltungskosten besonders stark. Wir kommen aus einem Familienunternehmen – daher ist uns seit jeher das Wohlergehen von Familien enorm wichtig. Umso schöner ist es, wenn wir mit dem erfolgreichen Verkauf unserer ZEHNER-Gutscheine einen Beitrag zur Unterstützung von Familien in Not leisten können. LICHT INS DUNKEL leistet großartige Arbeit und wir sind stolz darauf, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden dazu etwas beitragen dürfen.“

Oswald: „Freude bereiten und ‚Licht ins Dunkel‘ unterstüzen“

„Durch die Kooperation bieten wir den Kunden die Möglichkeit, mit ihrem ZEHNER Gutscheinkauf nicht nur Freude zu bereiten, sondern gleichzeitig „Licht ins Dunkel“ direkt zu unterstützen“, so Center Manager Mag. Richard Oswald.

Wie der ZEHNER zur Spende wird:

Am Besucher-Service im Erdgeschoss im ATRIO Villach können Kund:innen wie gewohnt ihre Gutscheine kaufen und dabei gleich den einen oder anderen ihrer ZEHNER einfach in eigens dafür vorgesehene Spendenboxen einwerfen. Der so gesammelte Betrag kommt zu hundert Prozent der Hilfsaktion LICHT INS DUNKEL zugute.

In 13 SES Malls und online wird gesammelt: Neben dem ATRIO Villach sind die ZEHNER für LICHT INS DUNKEL Gutscheine in folgenden SES Shopping-Centern erhältlich: CITYPARK Graz, EUROPARK Salzburg, FISCHAPARK Wiener Neustadt, FORUM1 Salzburg, HUMA ELEVEN Wien, MAX.CENTER Wels, MURPARK Graz, SILLPARK Innsbruck, VARENA Vöcklabruck, WEBERZEILE Ried, ZIMBAPARK Bürs und Q19 Wien. Zudem besteht über die Websites dieser Center ebenso die Möglichkeit, ZEHNER online zu kaufen und entweder über einen QR-Code oder direkt auf das Spendenkonto „Licht ins Dunkel 2024“ mit dem IBANAT14 3150 0961 0506 4811 an LICHT INS DUNKEL zu spenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2024 um 20:56 Uhr aktualisiert