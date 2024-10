Bis 21 Grad: Sonntag verspricht Sonnenschein

Am Morgen und Vormittag sind in den Niederungen des Nordostens, Ostens und im Rheintal einige Nebelfelder vorhanden. „Diese lichten sich jedoch allmählich, sodass am Nachmittag auch in diesen Regionen zeitweise die Sonne scheinen kann. Abgesehen davon herrscht überwiegend sonniges Wetter, und auch südlich des Alpenhauptkammes strahlt am Nachmittag vielfach die Sonne“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen bis nordwestlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 3 und 13 Grad, während die Nachmittagstemperaturen 14 bis 21 Grad erreichen.