Um Allerheiligen: Gräbersegnungen, Gedenkfeiern und Lesung über den Tod

Rund um Allerheiligen gibt es eine Reihe von traditionsreichen Veranstaltungen in Villach.

Veröffentlicht am 26. Oktober 2024, 21:09 / ©Pixabay / Myriams-Fotos

Der Trend zu naturnahen Bestattungsformen ist eindeutig im Steigen. „Darauf reagieren wir natürlich auch mit unserem Angebot“, sagt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. „Vor allem auf unserem Waldfriedhof hat die Abteilung Stadtgrün kürzlich ein neues Grabfeld unter einem wunderschönen Birkenhain gestaltet.“

Was die Stadt Villach bietet:

Weil auch die Zahl der Feuerbestattungen seit Jahren stark zunimmt, bietet die Stadt nicht nur Urnennischen in Gemeinschaftsanlagen und Stelen in verschiedenen Formen auf den drei Friedhöfen an. Auch die Möglichkeit, die Urne unter einem selbst ausgesuchten Baum der Erinnerung beizusetzen, ist sehr gefragt. Die Namen der Verstorbenen finden sich auf Gedenktafeln vor dem Baum. Sie können sehr individuell gestaltet sein. Seit Herbst bieten die Villacher Friedhöfe auch die Möglichkeit, sich von der Urne der Verstorbenen im Freien zu verabschieden. Die Abteilung Stadtgrün übernimmt auch die ganzjährige Pflege von Gräbern.

Termine: Freitag, 1. November: Niederlegung der Ehrenkränze der Stadt Villach auf den

Ehrengrabstätten sowie der Kriegergedenkstätten. Gräbersegnungen:

14 Uhr, Friedhof St. Martin

14.45 Uhr, Waldfriedhof

14.30 Uhr, Zentralfriedhof, Gedenkfeier in der Zeremonienhalle. Nach der Gedenkfeier werden Fläschchen mit Weihwasser und Gebetszettel ausgegeben, um die Gräber der Angehörigen selbst segnen zu können. Auf Wunsch werden sie auch vom Pfarrer gesegnet. Montag, 4. November: 13 Uhr, Militärische Allerseelenfeier mit Kranzniederlegung an den

Kriegergedenkstätten am Zentralfriedhof. Samstag, 16. November: „Der Tod ist skandalös“. Philosophische Lesung am Zentralfriedhof, Zeremonienhalle, 19 Uhr, Abendkasse und Vorverkauf: Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe in der St. Johanner Str. 20, T 0664 60 205 6519 Servicezeiten der Friedhofsverwaltung am Waldfriedhof und Zentralfriedhof:

Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Dienstag zusätzlich von 13 bis 17 Uhr

villach.at/friedhoefe

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2024 um 21:12 Uhr aktualisiert