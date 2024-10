Neutralitätsfeier der KPÖ Steiermark: „Für Frieden, Neutralität und Abrüstung!“

Der Einsatz der KPÖ für eine aktive Neutralitäts- und Friedenspolitik hat eine lange Geschichte. Nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs war die KPÖ die erste österreichische Partei, die sich für die Neutralität aussprach. Am 26. Oktober 1955 wurde diese schließlich beschlossen. Jahrzehntelang konnte das neutrale Österreich einen wichtigen Beitrag für den Dialog zwischen Ost und West und Nord und Süd leisten. Heute führt die Neutralität ein Schattendasein. „Aufrüstung und Krieg sind erneut zu einem alltäglichen Mittel der Weltpolitik geworden. Gerade deswegen müssen Frieden, Völkerverständigung und Diplomatie wieder zum Dreh- und Angelpunkt der Außenpolitik Österreichs werden. Die Neutralität ist dafür ein hervorragendes Werkzeug, würde sie endlich wieder ernstgenommen“, leitete KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler ein.

©KPÖ Steiermark | Beim großen Fest mit mehr als 250 Gästen im Grazer Volkshaus war heuer der Triestiner Partisanenchor zu Gast, der Lieder der Arbeiter:innen- und Friedensbewegung zum Besten gab. ©KPÖ Steiermark ©KPÖ Steiermark

Neutralitätsfeier der KPÖ Steiermark

„Auch in Österreich wird zunehmend von ,Kriegstüchtigkeit‘ und ,Wehrhaftigkeit‘ gesprochen. Milliarden an Steuergeldern fließen in militärische Aufrüstung. In der UNO -Generalversammlung hat Österreich als eines von nur zehn Ländern weltweit gegen einen sofortigen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen gestimmt. In Wahrheit ist das eine Schande. Die Stationierung von Sky-Shield-Raketen in Österreich wäre ein direkter Angriff auf unsere Neutralität. Die KPÖ ist jene Partei, die sich gegen diese gefährlichen Entwicklungen gerade macht. Und das nicht nur heute, sondern an allen Tagen!“, so der steirische KPÖ-Landesvorsitzende Robert Krotzer in seiner Festrede.