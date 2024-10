Mit fast 180 km/h geblitzt: 23-jähriger St. Veiter gab Vollgas

Am 26. Oktober führten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Klagenfurt am Abend Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasergerät im Bereich Maria Saal durch. Dabei wurde ein Sportwagen mit 179 km/h geblitzt, obwohl auf der kontrollierten Straße nur 100 km/h erlaubt sind. Die Beamten fuhren dem Lenker nach und konnten ihn auf Höhe St. Veit an der Glan anhalten. Bei der Kontrolle gab der 23-jährige Lenker aus dem Bezirk St. Veit an der Glan an, dass er das mehrere Hundert PS starke Fahrzeug ausprobieren wollte. Es handelte sich um ein Leihfahrzeug.