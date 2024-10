„9 Plätze – 9 Schätze“: Der schönste Platz Österreichs ist gekürt

In der Historie der ORF-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ konnten sich in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche beeindruckende Orte den Titel sichern. So gewann 2014 der Grüne See im steirischen Tragöß, gefolgt vom Formarinsee und der Roten Wand in Vorarlberg im Jahr 2015. 2016 wurde das Tiroler Kaisertal zum Sieger gekürt, während der Vorarlberger Körbersee 2017 an der Spitze stand. Im Jahr 2018 setzte sich der Schiederweiher in Oberösterreich durch, gefolgt von weiteren Siegen für den Lünersee in Vorarlberg (2019) und die Strutz-Mühle in der Steiermark (2020). 2021 gewann der Wiegensee in Vorarlberg, und 2022 wurde das Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark ausgezeichnet. Zuletzt, im Jahr 2023, erhielt die Burg Landskron in Kärnten die Auszeichnung.