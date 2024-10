„Niedriglohn-Gemeinden“: Hier verdienen Österreicher am wenigsten

Langsam kommt die Herbstlohnrunde wieder in Fahrt, (fast) alle Österreicher werden sich auf eine Gehaltserhöhung freuen dürfen. Die Statistik Austria veröffentlicht seit einigen Jahren bereits Daten über das durchschnittliche Gehalt pro Gemeinde. Und da gibt es durchaus größere Unterschiede. Während etwa die Bewohner von Gießhübl (Bezirk Mödling, Niederösterreich) mit 84.549 Euro brutto pro Jahr durchschnittlich am meisten in Österreich verdienen (Stand 1. Jänner 2022), ist Jungholz (Bezirk Reutte, Tirol) jene Gemeinde, wo die Einwohner durchschnittlich am wenigsten verdienen – mit 29.102 Euro brutto jährlich.

Noch weitere Gemeinden in Tirol im Gehalts-Ranking „unten“

Neben Jungholz kommen auch noch einige weitere Gemeinden aus Tirol im Vergleichs-Ranking der „Statistik Austria“ auf den letzten Plätzen zu stehen, geht es darum, wie viel Geld durchschnittlich die Bewohner pro Jahr bekommen. Auf Jungholz folgen etwa Innervillgraten (Bezirk Lienz), Spiss (Bezirk Landeck) und Pfafflar (Bezirk Reutte).

Karte zeigt, wo die Einwohner wie viel verdienen

Die ersten Gemeinden, die nicht in Tirol liegen, sind Kottes-Purk (Bezirk Zwettl, Niederösterreich) und Vichtenstein (Bezirk Schärding, Oberösterreich). In beiden Gemeinden liegt der durchschnittliche Verdienst der Einwohner bei etwas über 35.000 Euro brutto jährlich. Diese Karte der „Statistik Austria“ hier zeigt dir übrigens, wo du wie viel verdienst. Dazu musst du im Menü links noch „Lohnsteuerstatistik – Jahresbruttobezug“ auswählen und schon kannst du nachschauen, wie du bei deiner Gemeinde im Vergleich abschneidest. Zudem findest du ganz unten im Artikel auch jeweils die „Top 5“ jener Gemeinden pro Bundesland, wo der Durchschnitts-Verdienst der Bevölkerung am geringsten ist.

©Screenshot „Statistik Austria“ Diese Karte der „Statistik Austria“ zeigt die Durchschnitts-Gehälter in Österreichs Gemeinden pro Jahr. Je dunkler die Farbe, desto höher das Durchschnitts-Gehalt.

Verdienst-Beispiele anhand von Gießhübl und Jungholz

Noch einmal kurz zum Vergleich der Bestverdiener Österreichs und jener, die im Schnitt am wenigsten verdienen. Die 84.549 Euro, die Bewohner von Gießhübl durchschnittlich pro Jahr bekommen, bedeuten bei 14 Gehältern über 6.000 Euro brutto pro Monat bzw. 3.686 Euro netto. Nimmt man nun die 29.102 Euro der Einwohner von Jungholz als Vergleich, sind das monatlich rund 2.080 Euro brutto bzw. 1.649 Euro netto. Der unglaubliche Unterschied am Konto beträgt also im Schnitt mehr als 2.000 Euro pro Monat!

Wie viel verdienen die Bewohner der Landeshauptstädte?

Wie sieht es nun aber beispielsweise auch in den Landeshauptstädten aus? Am meisten verdient man – wenig überraschend – in Teilen Wiens. Die Bundeshauptstadt ist aber stark geteilt, die Gehaltsspanne reicht von 40.614 Euro im Jahr in Rudolfsheim-Fünfhaus bis hin zu 77.473 Euro jährlich in der Inneren Stadt. Überdurchschnittlich viel verdient man auch in Eisenstadt mit 52.510 Euro, dahinter folgen zwischen 47.498 und 46.610 Euro pro Jahr relativ gleichauf Klagenfurt, Salzburg, Bregenz, Graz und Linz – alle getrennt von nicht einmal 1.000 Euro. St. Pölten (45.538 Euro) und Innsbruck (43.773 Euro pro Jahr) bilden die Schlusslichter.

So viel verdienen durchschnittlich die Bewohner der Landeshauptstädte: Wien : zwischen 40.614 und 77.473 Euro pro Jahr

: zwischen 40.614 und 77.473 Euro pro Jahr Eisenstadt : 52.510 Euro pro Jahr

: 52.510 Euro pro Jahr Klagenfurt : 47.498 Euro pro Jahr

: 47.498 Euro pro Jahr Salzburg : 47.086 Euro pro Jahr

: 47.086 Euro pro Jahr Bregenz : 47.060 Euro pro Jahr

: 47.060 Euro pro Jahr Graz : 46.655 Euro pro Jahr

: 46.655 Euro pro Jahr Linz : 46.610 Euro pro Jahr

: 46.610 Euro pro Jahr St. Pölten : 45.538 Euro pro Jahr

: 45.538 Euro pro Jahr Innsbruck: 43.773 Euro pro Jahr

Häufig gestellte Fragen Wo verdienen die Menschen in Wien am wenigsten? Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: 40.614 Euro pro Jahr

40.614 Euro pro Jahr Wien-Favoriten : 41.049 Euro pro Jahr

: 41.049 Euro pro Jahr Wien-Brigittenau : 41.057 Euro pro Jahr

: 41.057 Euro pro Jahr Wien-Simmering : 41.846 Euro pro Jahr

: 41.846 Euro pro Jahr Wien-Meidling: 43.025 Euro pro Jahr Wo verdienen die Menschen in Niederösterreich am wenigsten? Kottes-Purk : 35.358 Euro pro Jahr

: 35.358 Euro pro Jahr Dorfstetten : 36.022 Euro pro Jahr

: 36.022 Euro pro Jahr Schwarzenbach an der Pielach : 36.627 Euro pro Jahr

: 36.627 Euro pro Jahr Rohr im Gebirge : 36.689 Euro pro Jahr

: 36.689 Euro pro Jahr Eggern: 37.048 Euro pro Jahr Wo verdienen die Menschen im Burgenland am wenigsten? Tschanigraben : 36.564 Euro pro Jahr

: 36.564 Euro pro Jahr Mühlgraben : 39.436 Euro pro Jahr

: 39.436 Euro pro Jahr Loipersdorf -Kitzladen: 39.638 Euro pro Jahr

-Kitzladen: 39.638 Euro pro Jahr Minihof-Liebau : 40.152 Euro pro Jahr

: 40.152 Euro pro Jahr Burgauberg-Neudauberg: 40.331 Euro pro Jahr Wo verdienen die Menschen in der Steiermark am wenigsten? Michaelerberg-Pruggern : 37.170 Euro pro Jahr

: 37.170 Euro pro Jahr Gasen : 37.208 Euro pro Jahr

: 37.208 Euro pro Jahr Kapfenstein : 37.718 Euro pro Jahr

: 37.718 Euro pro Jahr Rettenegg : 37.901 Euro pro Jahr

: 37.901 Euro pro Jahr Miesenbach bei Birkfeld: 37.917 Euro pro Jahr Wo verdienen die Menschen in Oberösterreich am wenigsten? Vichtenstein : 35.462 Euro pro Jahr

: 35.462 Euro pro Jahr Hörbich : 36.865 Euro pro Jahr

: 36.865 Euro pro Jahr Enzenkirchen : 38.361 Euro pro Jahr

: 38.361 Euro pro Jahr St. Radegund : 38.471 Euro pro Jahr

: 38.471 Euro pro Jahr St. Nikola an der Donau: 38.488 Euro pro Jahr Wo verdienen die Menschen in Salzburg am wenigsten? Weißbach bei Lofer: 36.718 Euro pro Jahr

36.718 Euro pro Jahr Hüttschlag : 37.227 Euro pro Jahr

: 37.227 Euro pro Jahr Rußbach am Paß Gschütt : 38.620 Euro pro Jahr

: 38.620 Euro pro Jahr Lofer : 38.885 Euro pro Jahr

: 38.885 Euro pro Jahr Wald im Pinzgau: 39.062 Euro pro Jahr Wo verdienen die Menschen in Kärnten am wenigsten? Lesachtal : 37.624 Euro pro Jahr

: 37.624 Euro pro Jahr Eisenkappel-Vellach : 38.855 Euro pro Jahr

: 38.855 Euro pro Jahr Reichenau : 39.115 Euro pro Jahr

: 39.115 Euro pro Jahr Gitschtal : 39.233 Euro pro Jahr

: 39.233 Euro pro Jahr Kirchbach: 39.309 Euro pro Jahr Wo verdienen die Menschen in Tirol am wenigsten? Jungholz: 29.102 Euro pro Jahr

Innervillgraten : 32.891 Euro pro Jahr

: 32.891 Euro pro Jahr Spiss : 33.438 Euro pro Jahr

: 33.438 Euro pro Jahr Pfafflar : 35.045 Euro pro Jahr

: 35.045 Euro pro Jahr Hippach: 35.988 Euro pro Jahr Wo verdienen die Menschen in Vorarlberg am wenigsten? Sonntag : 38.583 Euro pro Jahr

: 38.583 Euro pro Jahr Mittelberg : 39.117 Euro pro Jahr

: 39.117 Euro pro Jahr Warth : 39.896 Euro pro Jahr

: 39.896 Euro pro Jahr Klösterle : 41.010 Euro pro Jahr

: 41.010 Euro pro Jahr Schnepfau: 41.856 Euro pro Jahr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2024 um 07:32 Uhr aktualisiert