Kultlokal vor ungewisser Zukunft: „Niemand will unser Lokal übernehmen“

Das Restaurant Petutschnig in Traboch, Steiermark, ein traditionsreiches Lokal, das seit fast 40 Jahren in der Region verwurzelt ist, steht vor einer ungewissen Zukunft. Dagmar und Helmut Petutschnig erzählen im Gespräch gegenüber 5 Minuten, dass sie seit mehr als einem Jahr nach einem Nachfolger suchen, um ihr geliebtes Restaurant in gute Hände zu übergeben. Doch trotz intensiver Bemühungen und zahlreicher Versuche blieb die Suche nach einem Käufer bisher erfolglos.

„Es ist für uns unerklärlich, dass niemand unser Restaurant weiterführen möchte“

„Es ist für uns unerklärlich, dass niemand unser bestens eingeführtes Restaurant weiterführen möchte“, äußern sich die beiden betroffen gegenüber 5 Minuten. Ihre Pläne, das Lokal Anfang November zu schließen, mussten sie nun auf Eis legen, da sie weiterhin keine geeignete Nachfolge gefunden haben. Entschlossen, die Tradition am Leben zu halten, haben sie entschieden, das Restaurant von Donnerstag bis Sonntag geöffnet zu lassen. Doch die Unsicherheit bleibt: Nach einer geplanten Auszeit im Januar und Februar 2025 wollen sie ab März wieder für ihre Gäste da sein.

Ehepaar Petutschnig: „Mit sehr wenig Kapital, kann unser Lokal übernommen werden“

„Unser Steuerberater hätte ein Modell ausgearbeitet, wobei, mit sehr wenig Eigenkapital, das gesamte Anwesen in Eigentum zu übernehmen wäre“, erzählt das Ehepaar gegenüber 5 Minuten weiter. Trotz dieser attraktiven Bedingungen bleibt das Interesse aus – und die Frage, warum es so schwierig ist, einen Nachfolger für dieses Kultlokal zu finden, bleibt unbeantwortet.

