Alkohol, Drogen, Raserei: Polizei meldet unzählige Delikte bei Kontrollen

Am vergangenen Samstag, den 26. Oktober, wurden bei Verkehrskontrollen der Polizei Salzburg mehrere Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen. Auf der A10 wurde ein 34-jähriger Autofahrer aus dem Flachgau kontrolliert. Der Drogentest verlief positiv. Der Sprengelarzt stellte die Fahruntauglichkeit fest. Im Fahrzeug wurde außerdem eine geringe Menge Cannabis gefunden. Ebenfalls auf der A10 wurde ein 27-jähriger Pongauer angehalten. Er war mit seinem Auto in einem Baustellenbereich, bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 Km/h, mit 142 km/h unterwegs.

Autofahrer verloren Führerscheine

In Scheffau wurde ein 42-jähriger Fahrer bei Verdacht auf Alkoholisierung kontrolliert. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Ihm wurde der Führerschein entzogen. In Abtenau wurde ein 64-jähriger Mann, der mit seinem Auto unterwegs war, kontrolliert. Der Alkomattest ergab einen Wert von 1,14 Promille. In Adnet stürzte ein 19-Jähriger mit seinem Motorrad und verletzte sich dabei im Gesicht. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das UKH Salzburg gebracht. Der 19-jährige Tennengauer trug keinen Motorradhelm. Der Alkomattest erbrachte einen Wert von 0,9 Promille. Den Fahrzeuglenkern wurden die Führerscheine abgenommen. Außerdem werden sie angezeigt.