Offene Türen im Rathaus: Lange Nacht der Demokratie zieht Bürger an

Das Schloss Mirabell erstrahlt in festlichem rot-weiß-rotem Glanz zur ersten Langen Nacht der Demokratie in Salzburg.

Das Schloss Mirabell erstrahlt in festlichem rot-weiß-rotem Glanz zur ersten Langen Nacht der Demokratie in Salzburg.

Die erste Lange Nacht der Demokratie in Salzburg am vergangenen Freitag, den 25. Oktober, war ein voller Erfolg. Mehr als 1.000 Besucher nutzten die Gelegenheit, das Schloss Mirabell und seine sonst verschlossenen Bereiche aus einer neuen Perspektive zu erleben und hautnah zu erfahren, wie Demokratie in ihrer Stadt funktioniert. Die Veranstaltung bot einen einzigartigen Einblick in die Arbeit der Stadtpolitik und -verwaltung, und alle Programmpunkte stießen auf großes Interesse.

Politik hautnah erleben

Ein besonderes Highlight des Abends waren die fiktiven Ausschusssitzungen, bei denen Bürger die Möglichkeit hatten, selbst am runden Tisch Platz zu nehmen und zu erfahren, wie Entscheidungen in der Stadtpolitik getroffen werden. Die Sitzungen, die unter anderem den Sozial-, Bau- und Wohnungsausschuss sowie den Stadtsenat simulierten, waren durchgehend gut besucht und regten zu angeregten Diskussionen an. Neben den Ausschüssen hatten die Besucher auch die Gelegenheit, die Büros der Politiker, darunter das des Bürgermeisters, zu besichtigen.

Der „Maschinenraum der Demokratie“

In den Sitzungsräumen der Fraktionen konnten sie sich ein Bild von der politischen Arbeit machen und den „Maschinenraum der Demokratie“ entdecken. Im Schlosshof präsentierten sich städtische Dienstleistungen wie die Feuerwehr und der Bücherbus, die die Vielfalt und den Einsatz der Stadtverwaltung greifbar machten. Darüber hinaus gab es im Empfangsbereich Informationen zu aktuellen Projekten der Stadt sowie die Möglichkeit, sich über Karrieremöglichkeiten bei der Stadtverwaltung zu informieren.

Ein Bestandteil des demokratischen Dialogs

Bürgermeister Bernhard Auinger zeigte sich begeistert von der Resonanz auf die Veranstaltung: „Die neue Stadtregierung unter dem Motto ‚Salzburg neu regieren. Salzburg neu verwalten‘ steht auch für eine neue Offenheit gegenüber der Bevölkerung. Es ist beeindruckend zu sehen, wie gut unsere Bürger die Gelegenheit annehmen, Demokratie und Transparenz hautnah zu erleben.“ Die Lange Nacht der Demokratie habe gezeigt, dass Werte wie Offenheit und Mitbestimmung in Salzburg auf großes Interesse stoßen. Diese erste Ausgabe der Langen Nacht der Demokratie war bereits ein großer Erfolg und hat eindrucksvoll gezeigt, wie groß das Interesse der Bürger an Politik und Verwaltung ist. Die Stadt Salzburg freut sich darauf, dieses Format weiterzuführen und die Veranstaltung in den kommenden Jahren als festen Bestandteil des demokratischen Dialogs zu etablieren.