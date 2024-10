Zeitumstellung: Hast du schon an der Uhr gedreht?

In der Nacht auf den 27. Oktober wurden die Uhren in der gesamten EU auf die Normalzeit zurückgestellt.

Die Sommerzeit ist vorbei. In der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober 2024 wurden die Uhren um 3 Uhr in der gesamten EU auf 2 Uhr zurückgestellt. Die Umstellung auf die Winterzeit und somit die Normalzeit passiert in der modernen Welt bei vielen Uhren automatisch – doch wie funktioniert das eigentlich?

Wie funktioniert die automatische Zeitumstellung?

In Österreich ist das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen für die technische Umsetzung der Zeitumstellung verantwortlich. Hier werden zwei Atomuhren betrieben, die die für Österreich verbindliche Normalzeit ausgeben. Um eine automatische Umstellung der Zeit auf digitalen Geräten möglich zu machen, braucht man eine Internetverbindung. Mithilfe von Zeitservern, die direkt mit der Atomuhr verbunden sind, werden die Geräte synchronisiert.

Welche Uhren werden nicht automatisch umgestellt?

Geräte ohne Internetzugang und analoge Uhren müssen manuell umgestellt werden. Neben Stand-, Wand- und Armbanduhren zählen dazu beispielsweise analoge Wecker, aber auch digitale Wecker ohne Funk- oder Internetverbindung. Auch bei älteren Autoradios muss oft händisch an der Uhr gedreht werden, ebenso bei der Zeitanzeige von Mikrowellen oder Backöfen. Bei Smartwatches und Fitnesstrackern, die nicht mit dem Smartphone bzw. mit dem Internet verbunden sind, musst du ebenfalls selbst Hand anlegen.

Gesundheitsrisiko Zeitumstellung?

Wie jedes Jahr entstehen rund um die Umstellung auf die Normalzeit Diskussionen über die Nachteile der Zeitumstellung. In der Kritik steht vor allem, dass während der künstlichen Sommerzeit von März bis Oktober der Biorhythmus der Menschen gestört wird, da hier nicht der natürlichen Tageslichtverteilung gefolgt wird. Die längere Wachzeit kann gesundheitliche Folgen nach sich ziehen, wie Schlafmangel, „sozialen Jetlag“ und eine verminderte Leistungsfähigkeit.

EU-weite Diskussionen um Abschaffung der Zeitumstellung

In der Ukraine gab es im Juli eine Gesetzesänderung: Es wurde beschlossen, auf die Zeitumstellung im März zu verzichten und die Normalzeit beizubehalten. Somit wurden die Uhren in der Nacht auf heute in der Ukraine zum letzten Mal umgestellt. Auch in der EU gab es in der Vergangenheit bereits lebhafte Diskussionen und Vorstöße, um die Zeitumstellung abzuschaffen. 2018 gab es eine von der EU-Kommission initiierte Umfrage unter EU-Bürgern, bei der sich 84 Prozent gegen die Umstellung aussprachen. Daraufhin hätte die Zeitumstellung abgeschafft werden können, jedoch konnten sich die EU-Länder nicht darauf einigen, ob in Zukunft die Sommer- oder die „Winterzeit“ als Normalzeit gelten solle. Aus diesem Grund liegt das Thema seit Jahren auf Eis.

Eselsbrücken: In welche Richtung werden die Uhren gedreht? Für viele ist es nicht einfach, sich zu merken, wann die Uhren in welche Richtung umgestellt werden. Wir haben für euch die besten Eselsbrücken zusammengefasst, um zu verdeutlichen, dass die Uhren im Frühling eine Stunde nach vorn und im Herbst eine Stunde nach hinten gestellt werden: Im W i nter nach h i nten, im S o mmer nach v o rne.

nter nach h nten, im S mmer nach v rne. Im Frühling stellt man die Gartenmöbel VOR das Haus, im Winter stellt man sie ZURÜCK in den Keller.

Im Frühling gibt es Plusgrade, im Winter gibt es Minusgrade.

Zur Erntezeit, das merk dir bloß, fällt dir ’ne Stunde in den Schoß.

Häufig gestellte Fragen Wann wird die Zeit umgestellt? Zweimal im Jahr wird an der Uhr gedreht: Am letzten Sonntag im März erfolgt traditionell die Umstellung auf die Sommerzeit, hier werden die Uhren um 2 Uhr nachts um eine Stunde vorgestellt. Am letzten Sonntag im Oktober wird in der Nacht von 3 auf 2 Uhr und somit auf die Normalzeit umgestellt, die oft auch als „Winterzeit“ bezeichnet wird. Seit wann gibt es die Zeitumstellung? Die Sommerzeit wurde in Österreich aus wirtschaftlichen Gründen erstmalig 1916 bis 1920 eingeführt und galt dann wieder in den Jahren 1940 bis 1948. In Abstimmung mit den anderen europäischen Staaten (Europarat) wurde die Sommerzeit im Jahre 1980 wieder eingeführt. Seit dem Beitritt Österreichs zur EU im Jahre 1995 gilt die Sommerzeit in Übereinstimmung mit verbindlichen Festlegungen der EU. (Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft) Hat die Zeitumstellung gesundheitsschädliche Auswirkungen? Durch die Zeitumstellung kann der biologische Rhythmus des Menschen durcheinandergebracht werden. Darum kann es im Zusammenhang mit der Zeitumstellung zu gesundheitlichen Folgen wie Schlafstörungen, Leistungsabfall, Konzentrationsprobleme und Stimmungsschwankungen kommen. Wird die Zeitumstellung abgeschafft werden? Seit Jahren branden immer wieder Diskussionen um die Abschaffung der Zeitumstellung auf. Innerhalb der EU konnte man sich nicht einigen, ob die Sommerzeit oder die Winterzeit nach der Abschaffung als Normalzeit gelten sollen, darum liegen entsprechende Pläne seit Jahren auf Eis.

