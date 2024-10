Favoriten setzt auf Bildung: Zwei neue Bildungsgrätzl eröffnen

In Favoriten haben sich zwei neue Bildungsgrätzl formiert. Gemeinsam schaffen die beteiligten Institutionen vielfältige und gut aufeinander abgestimmte Lernangebote im Stadtteil. 33 Wiener Bildungsgrätzl in 19 Bezirken sind bereits aktiv. Mit fünf Bildungsgrätzln im Bezirk hat dabei Favoriten nun die Nase vorn. Zu den Bildungsgrätzln Triesterviertel, Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost und Innerfavoriten kamen jetzt die Bildungsgrätzl VerteilerKREIS und Oberlaa dazu.

Bildungschancen für Jugendliche und Kinder verbessern

„Die Eröffnung von zwei neuen Bildungsgrätzln in Favoriten zeigt eindrucksvoll, wie stark dieses Konzept in der Stadt verankert ist und wie gut es angenommen wird. Mittlerweile gibt es 33 Bildungsgrätzl in 19 Bezirken, und besonders beeindruckend ist die Vielfalt der beteiligten Institutionen, die gemeinsam die Bildungschancen für Kinder und Jugendliche verbessern. Bildungsgrätzl durchbrechen die traditionellen Grenzen der Schule und schaffen neue Vernetzungen und Kooperationen im Stadtteil“, betont NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling, die in Vertretung des Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr (NEOS) vor Ort war. Die Klubobfrau ist davon überzeugt, dass Schulen einen wichtigen Beitrag zur Chancengerechtigkeit und zur nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen, indem sie Bildung, Freizeit und Beratung nahtlos miteinander verbinden und so das Zusammenleben stärken.

„VerteilerKREIS“ seit 24. Oktober eröffnet

Das Bildungsgrätzl „VerteilerKREIS“ feierte am 24. Oktober in der Pädagogischen Hochschule die Eröffnung. Für festliche Stimmung sorgten die musikalischen Darbietungen der Schülerinnen und Schüler. Die Praxisvolksschule und Praxismittelschule der PH Wien sowie die Inklusive Schule Hebbelplatz begeisterten mit einem gemeinsam vorgetragenen Lied mit Gebärden. Der Chor der BAfEP 10 und HTL Wien 10 lud zum Mitsingen ein und das Orchester der VS Neulandschule wurde mit tosendem Applaus belohnt. Ergänzt wurde das bunte Eröffnungsprogramm durch einen Gallery-Walk, eine Rätsel-Rallye und eine Fotobox.

Favoriten ist nun Nummer Eins

Ebenfalls im Oktober ging die Eröffnung des Bildungsgrätzl „Oberlaa“ mit einem Festakt im Festsaal der Bezirksvorstehung Favoriten über die Bühne. Der musikalische Rahmen des Events wurde mit Bravour vom Kinderchor der OVS Oberlaa und VBS Wendstattgasse sowie vom Bläserquintett des Musikvereins Oberlaa gestaltet. Ein offenes Weltcafé bot den Gästen zudem die Möglichkeit zum Kennenlernen der Bildungsangebote im neuen Bildungsgrätzl und zum Austausch. „Mit fünf Bildungsgrätzln ist Favoriten nun die Nummer Eins in Wien. Diese Zusammenschlüsse von Grätzl-Institutionen sind wichtige Säulen in unserem Bildungsbezirk. Eltern und Kinder erhalten hier Bildungs-, Freizeit- und Beratungsangebote im unmittelbaren Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen. Das schafft bessere, vernetzte Betreuung und mehr Lernqualität“, erklärt Bezirksvorsteher Marcus Franz.

Jedes Bildungsgrätzl ist anders

„Die Bildungsgrätzl fördern die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen auf optimale Weise. Die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Bildungsinstitutionen erleichtert den Zugang zu den verschiedenen Angeboten der Stadt und entlastet Kinder und Eltern beim Übergang von einer Bildungseinrichtung in die nachfolgende“, so Arno Langmeier, interimistischer Wiener Bildungsdirektor, bei der Eröffnung. Jedes Bildungsgrätzl ist anders. Ausgangspunkt der kontinuierlichen Zusammenarbeit sind die Besonderheiten des jeweiligen Stadtteils und der dort lebenden und lernenden Menschen.

Schwerpunkt Künstliche Intelligenz mit Medienkompetenz

Im Bildungsgrätzl VerteilerKREIS ist ein gemeinsamer Schwerpunkt künstliche Intelligenz mit der Zielsetzung, die Medienkompetenz zu fördern. In praxisnahen Workshops und Fortbildungsveranstaltungen können sich Lehrende und Lernende mit den Möglichkeiten sowie Vor- und Nachteilen von KI-Tools und -Szenarien auseinandersetzen. Das Bildungsgrätzl Oberlaa möchte unter anderem die Bildung im Grätzl besser sichtbar machen und die Teilhabe fördern. Zu diesem Zweck wurde gemeinsam ein Bildungskompass erstellt, der Kinder, Jugendliche und Erwachsene über die vielfältigen Bildungsangebote im Grätzl auf anschauliche Weise informiert.