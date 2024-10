„Robuste Maßnahmen“: Reduktion der Asylanträge und Quartiere

Die sinkenden Flüchtlingszahlen entspannen auch die Situation in der Grundversorgung. Zwei Drittel der Quartiere konnten laut Innenministerium in den vergangenen beiden Jahren stillgelegt werden. Damit gibt es nur noch elf und es sind weitere Schließungen geplant. Die noch bestehenden Einrichtungen sind zu etwa 50 Prozent gefüllt.

Das System der Grundversorgung

Das System der Grundversorgung sieht vor, dass nach der Aufnahme in das Asylverfahren die Flüchtlinge in den Ländern betreut werden. Freilich erfüllen diese die Quote im Regelfall mit Ausnahme Wiens nicht. Vor allem bei größeren Flüchtlingsbewegungen musste daher oft der Bund einspringen und zusätzliche Quartiere anmieten, teils zu ungünstigen Bedingungen, wie der Rechnungshof kritisierte. Zudem erinnert man sich noch an Bilder von Zelten in Einrichtungen des Bundes, weil kein Platz mehr für Flüchtlinge gefunden werden konnte.

Die meisten Asylwerber kommen aus der Ukraine

Insgesamt befinden sich aktuell 1.514 Personen in der Grundversorgung des Bundes. Das ist ein relativ geringer Anteil. Denn insgesamt werden 71.900 Personen unter diesem Titel versorgt. Davon sind allerdings nur 27.300 Asylwerber, die größte Gruppe machen nämlich Vertriebene aus der Ukraine aus. Die größte bestehende Einrichtung des Bundes ist die Erstaufnahmestelle in Traiskirchen. Dazu kommen eine weitere in Niederösterreich, drei in Kärnten, zwei in Oberösterreich und der Steiermark sowie je eine in Tirol und Salzburg.

„Robuste Maßnahmen“ wurden gesetzt

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) begrüßt die Entwicklung und schreibt sie sich auf die eigenen Fahnen. Österreich hat robuste Maßnahmen im Kampf gegen die illegale Migration und die Schleppermafia gesetzt und wird dies auch weiterhin tun. Die Asylanträge wurden dadurch massiv reduziert und somit auch die Zahl der Grundversorgungseinrichtungen in ganz Österreich: „Diesen Weg werden wir konsequent fortsetzen“, kündigt Karner an.(APA/27.10.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2024 um 09:45 Uhr aktualisiert