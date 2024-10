Feuerwehrmann verletzt: Vollbrand auf landwirtschaftlichen Anwesen

In der heutigen Nacht, am 27. Oktober, gegen 0.05 Uhr, kam es in Söll, in Tirol, zum Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens, was schließlich zu einem Vollbrand führt. Das Gebäude ist derzeit unbewohnt und die im landwirtschaftlichen Wirtschaftsteil befindlichen Tiere konnten von Nachbarn in Sicherheit gebracht werden. Die Löscharbeiten dauern, laut Angaben der FFW, noch bis circa 9.00 Uhr an. Die Brandursache ist derzeit bekannt, diesbezügliche Erhebungen sind im Gange. Am landwirtschaftlichen Anwesen entstand Schaden in bislang unbekannter Höhe. Beim Feuerwehreinsatz wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Im Einsatz befanden sich die FFW Söll, Scheffau, Ellmau, Itter und Kufstein mit 154 Mann, die EL der Rettung und ein RTW.