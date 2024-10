Nach Party-Angriff in Sölden: Mann bricht bewusstlos zusammen

In der heutigen Nacht, am 27. Oktober, gegen 4.10 Uhr, kam es in Sölden, im Bereich der Partymeile, zu einer Körperverletzung durch bislang unbekannte Täterschaft. Das Opfer konnte noch selbstständig mit einem Taxi in die Unterkunft in Sölden fahren, wo er schließlich bewusstlos zusammenbrach. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und in der Folge, mit Verletzungen unbestimmten Grades, in das KH Zams gebracht.