Einfamilienhäuser in der Steiermark: Viele Häuser, aber wenig Käufer

Der Traum vom eigenen Einfamilienhaus ist für viele Steirer nach wie vor ein erstrebenswertes Ziel, doch die Realität sieht oft anders aus. „Wie von uns prognostiziert, kam es im Jahresvergleich zu einem weiteren Rückgang bei den Einfamilienhauspreisen“, erklärt Bernhard Reikersdorfer, Managing Director von RE/MAX Austria.

Angebot wächst, doch Kreditregeln bleiben steiniger Weg

Obwohl das Angebot an Einfamilienhäusern in der Steiermark so groß ist wie seit Jahren nicht mehr, bleibt der Weg zum Eigenheim für viele Käufer steinig. Aktuelle Zinssenkungen und eine positive Marktstimmung könnten zwar Hoffnung wecken, jedoch sind die strengen Kreditvergaberichtlinien für viele potenzielle Käufer nach wie vor eine Hürde, die es zu überwinden gilt.

© RE/MAX Austria Anzahl der Einfamilienhausverkäufe nahezu stabil, Preise gehen um -5,9 % zurück. Typischer Preis bei 330.000 Euro

Viele Käufer haben Schwierigkeiten, in den Markt einzutreten

In der Steiermark sind die Verkaufszahlen stabil, aber das Angebot übersteigt nach wie vor die Nachfrage. „812 Einfamilienhäuser wurden im ersten Halbjahr 2024 verbucht, was lediglich einem leichten Rückgang von 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht“, berichtet Reikersdorfer. Trotz der Stabilität bleibt die Sorge um die zukünftige Preisentwicklung. Viele Käufer haben Schwierigkeiten, in den Markt einzutreten und das Neubauangebot bleibt hinter den Erwartungen zurück. „Wenn der Neubau fehlt, werden die Bestandsimmobilien wieder teurer, und das war nicht das Ziel der Regulierungen“, warnt Reikersdorfer. Die Steiermark steht also vor der Herausforderung, den Traum vom Eigenheim für die Bevölkerung greifbarer zu machen – eine Aufgabe, die es in den kommenden Jahren zu meistern gilt.