Sturz aus 60 Meter: Wanderin (36) rutschte auf feuchtem Boden ab

Eine 36-Jährige aus Wien begab sich am vergangenen Freitag, den 26. Oktober, gegen 11 Uhr gemeinsam mit nahen Angehörigen im Alter von 64 und 51 Jahren vom Taferlklaussee Richtung dem 1.708 Meter hohen Brunnkogel im Höllengebirge, Bezirk Gmunden, in Oberösterreich. Sie begingen die Tour vorbei am Hochleckenhaus weiter Richtung Gipfel. Als Abstieg plante die 36-Jährige einen alpinen Steig im Bereich des Spielberges, um zur Taferlklaussee zurückzukehren. Die Tour beim Abstieg erfordert alpine Erfahrung und äußerste Trittsicherheit. Der 51-Jährige beging eine Steilstufe voraus, die 36-Jährige folgte ihm und rutschte mit einem Fuß im weichen, feuchten Erdreich ab. Dadurch stürzte sie rücklings etwa 60 Meter in einen steilen Graben ab.

Beide Angehörige konnten sicher ins Tal gebracht werden

Durch den Sturz erlitt sie schwere Verletzungen. Ihre Begleiter setzten umgehend den Notruf ab und stiegen zu ihr ab, um Erste Hilfe zu leisten. Die Crew des Notarzthubschraubers „Christophorus 6“ lokalisierte die Schwerverletzte rasch und konnte sie mittels Taurettung aus dem Graben retten und ins Krankenhaus nach Salzburg fliegen. Zwei aufsteigende Bergretter und ein Alpinpolizist konnten kurz vor Einbruch der Dunkelheit die 64-Jährige und den 51-Jährigen lokalisieren und gesichert zum Steig am Wandfuß begleiten, wo sie die Einsatzmannschaft der Bergrettung in Empfang nahm und ins Tal brachte. Die beiden Angehörigen blieben unverletzt – erlitten allerdings einen ziemlichen Schock.