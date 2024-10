Drogenrazzia in Wien: 25-Jähriger wegen Suchtmittelbesitz festgenommen

Die Festnahme erfolgte nach einer Hausdurchsuchung, während der die Polizei auch eine junge Frau antraf, die versuchte, Drogen über den Abfluss zu entsorgen; der Tatverdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht und die Ermittlungen dauern an.

Aufgrund eines Hinweises aus dem Bundeskriminalamt nahmen die Ermittler des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Nord, Ermittlungen gegen einen im 19. Gemeindebezirk, in Döbling, wohnhaften 25-Jährigen auf. Ein Polizeidiensthund führte einen positiven Stöbereinsatz durch, weshalb es zu einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Hausdurchsuchung am 24.Oktober, gegen 15.30 Uhr, kam. In der Wohnung soll eine junge Frau versucht haben Drogen über den Abfluss zu entsorgen. Im Zuge der Befragung nannte die junge Frau den Kriminalbeamten eine weitere Adresse in Floridsdorf, wo sich der Tatverdächtige vermutlich aufhalten sollte. Dort wurde der tatverdächtige 25-Jährige angetroffen und festgenommen.

Suchtmittel und Bargeld wurden gefunden

In der Wohnung wurden circa 26 Gramm Cannabiskraut, 6.500g Amphetamin (Speed) in Plastikgebinden und 3.900 Euro in Bargeld gefunden. Bei der Vernehmung verweigerte der Tatverdächtige die Aussage. Der 25-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Nord, dauern an.