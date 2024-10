Fluchtversuch nach Belästigung: Verdächtiger (29) offenbar unter Drogen

Trotz heftiger Gegenwehr, bei der er eine Polizistin an den Haaren riss, konnte er schließlich von den Beamten festgenommen werden und befindet sich nun in Polizeigewahrsam.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt wurden gerufen, da ein offensichtlich durch Suchtgift beeinträchtigter Mann Passanten gestern, am 26. Oktober, gegen 18.50 Uhr, am Rautenweg belästigt haben soll. Während der Durchsuchung des 29-Jährigen durch die herbeigerufenen Beamten, riss sich der Tatverdächtige los und versuchte zu flüchten. Die Polizisten hielten den Mann erneut an, wobei er sich mit Tritten und Schlägen gegen die Festnahme zur Wehr setzte und einer Beamtin an den Haaren riss. Mithilfe weiterer Streifenbesatzungen wurde der Tatverdächtige trotz seiner Gegenwehr festgenommen. Der Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam. Die Polizisten blieben unverletzt und konnten den Dienst fortsetzen.