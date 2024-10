Strahlende Gesichter: Das sind die Sieger des Grazer Gesundheitspreises

„Mehr Zeit für Mitarbeiter, Patienten und Bewohner durch die Schaffung eines Single Point of Care“. – Das war das große Ziel, welches mit dem Projekt „ilvi“ realisiert wurde. So werden in den Einrichtungen der Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz (GGZ) durch den Einsatz des mobilen Geräts „ilvi“ Arbeitsprozesse von Pflegepersonal effektiv digitalisiert, optimiert und dadurch Entlastung bewirkt. Dieses zielgerichtete Projekt ermöglicht einen nachhaltigen Einsatz von vorhandenen Ressourcen im Bereich der Pflege und wurde dafür mit dem Steirischen Qualitätspreis Gesundheit SALUS ausgezeichnet.

„ilvi“: Revolutionäre Digitalisierung in der Pflege – GGZ erhält SALUS-Preis

Seit mehr als vier Jahren arbeiten die GGZ mit ihrem Projektteam bestehend aus Mitarbeiter der IT und Pflege gemeinsam mit der ilvi GmbH an der Entwicklung und Ausrollung der „ilvi“ in der Albert Schweitzer Klinik und den vier Pflegewohnheimen der GGZ. Mit „ilvi“, die in der Größe und Form an ein Smartphone erinnert, können bisher manuell durchgeführte Schritte der Pflege- und Dokumentationstätigkeit effektiv digitalisiert vereinfacht und nachhaltig optimiert werden. Das Projekt trägt zur konsequenten Qualitätsarbeit der GGZ bei und wurde dafür mit dem SALUS in der Kategorie der Gesundheitsversorgung ausgezeichnet.

„Der Einsatz von ilvi führt zu signifikanten Qualitätsverbesserungen im Dokumentationsprozess. Das System wurde von der Jury als System der Zukunft beschrieben. Ein System für alle Berufsgruppen mit hoher Zufriedenheit für alle Berufsgruppen.“, so Johannes Koinig zum Juryurteil.