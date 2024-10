Zwölfjähriger Einbrecher: Polizei schnappt Jugenddelinquenten

Der 12-Jährige gab zu, mit einem weiteren unmündigen Komplizen in mehrere Geschäfte und Fahrzeuge eingebrochen zu sein, und es wird untersucht, ob sie auch für weitere Einbrüche in der Umgebung verantwortlich sind.

Ein Zeuge rief gestern Nacht, am 26. Oktober, gegen 3.20 Uhr, die Polizei, da er eine Person bei einem mutmaßlichen Einbruch in ein Geschäftslokal in der Engerthstraße beobachtete. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau einen Jungen im Alter von zwölf Jahren anhalten, der zuvor aus einem weiteren Lokal mit eingeschlagenem Fenster kletterte. Der 12-Jährige gab an, mit einem weiteren unmündigen Tatverdächtigen zuvor in mehrere Geschäftslokale und Autos eingebrochen zu sein. Bei ihm wurde eine geringe Menge Bargeld sichergestellt. Im Zuge weiterer Ermittlungen wird geprüft, ob die zwei Unmündigen mit weiteren Einbruchsdelikten im Bereich der Engerthstraße in Verbindung stehen könnten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2024 um 11:40 Uhr aktualisiert