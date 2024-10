Auf Radweg: 15-Jähriger nach Kollision mit E-Fahrrad schwer verletzt

Der E-Fahrradlenker wird wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt, während an den Fahrzeugen kein Schaden entstand und das Verkehrsunfallkommando die Ermittlungen übernommen hat.

Ein 25-jähriger E-Fahrradlenker soll gestern Abend, am 26. Oktober, gegen 17.25 Uhr, vorschriftswidrig gegen die vorgegebene Fahrtrichtung eines Radwegs gefahren sein und dabei mit einem 15-jährigen E-Scooterlenker, der den Radweg vorschriftsgemäß befuhr, kollidiert sein. Beide Lenker kamen zu Sturz, wobei der 15-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Der Mann wurde durch einen Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand kein Schaden. Das Verkehrsunfallkommando hat die Unfallerhebungen übernommen. Der 25-Jährige wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt.