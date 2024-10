Von „Tschriasche“ bis „Zniachtale“: Das sind eure beliebtesten Dialektwörter

In der Woche vor dem Nationalfeiertag suchte der Radiosender Ö3 nach dem beliebtesten Dialekt Österreichs. Mit einem knappen Vorsprung von 64 Stimmen erreichte Kärnten vor der Steiermark den ersten Platz. Diese Ehre haben wir zum Anlass genommen, um unsere Leser zu fragen, was ihr liebstes Dialektwort ist – die vielfältigen Antworten belegen deutlich den reichen und humorvollen Wortschatz in Österreichs südlichstem Bundesland.

Kärnten is lei ans

Viele unserer Leser haben uns auf Instagram ihr Lieblingsdialektwort verraten. Einige Wörter wurden besonders oft genannt. Vor allem DAS Kärntner Schibboleth (das sind Wörter, an denen man erkennt, woher ein Sprecher kommt) „lei“, das sich auch im beliebten Spruch „Kärnten is lei ans“ findet und so viel wie „nur“ bedeutet, wurde von vielen Menschen eingereicht. Auch die „Strankalan“, die im Rest Österreichs eher „Fisolen“ oder „grüne Bohnen“ genannt werden, wurden öfter erwähnt. Beliebt ist auch das in ganz Österreich gebrauchte Dialektwort für den Schwanz des Eichhörnchens: „Oachkatzlschwoaf“. Auch „Spompanadeln“ und „Reibn“ für Moped werden den meisten Österreichern ein Begriff sein. Doch dann wird es schon schwieriger – unsere Kärntner Leser haben tief in die Dialektkiste gegriffen.

Von Zwutschkalan und Staudenwauggalan

Wenn die „tschauperte Tschentschen den Tschriasche nach einer Tschreapm“ fragt, dann werden wohl nur Kärntnerinnen und Kärntner wissen, was gemeint ist, nämlich, dass eine zerzauste Heulsuse einen dümmlichen Menschen um ein Gefäß bittet. Weitere Kärntner Dialektwörter, die es unseren Lesern angetan haben, waren etwa „Zniachtale“ (sehr schwacher, kleiner Mensch), „Koschplkibl“ (quasi Biomülleimer), „Schiaganga“ (Petze), „Plärrenge“ (Heulsuse) oder „Zwutschkale“ (kleiner Mensch oder kleines Tier). Auch die eher scherzhafte Bezeichnung „Heppalanzegga“ für BH und „Staudenwauggale“ (auch „Gebouschachwauggale“ genannt) für ein uneheliches Kind – also quasi eines, das im Gebüsch gezeugt worden ist – durften nicht fehlen. Bei so viel Kreativität und melodischem Klang wundert es nicht mehr, dass der Kärntner Dialekt zum beliebtesten Österreichs gewählt wurde.

Was den Kärntner „sihalich“ verrät

Doch was bedeutet „Kärntnerisch“ eigentlich? Genau genommen werden die Kärntner Mundarten in den Oberkärntner, den Mittelkärntner und den Unterkärntner Dialekt eingeteilt, wobei alle Sprechweisen zum südbairischen Dialektgebiet gehören. Dementsprechend weisen die Mundarten in Kärnten auch einige südbairische Merkmale auf, zum Beispiel werden in Kärnten wie im gesamten südbairischen Raum gerne Verniedlichungsformen verwendet, z. B. „Vogale“ (Vogerl) oder „Kaibli“ (Kälbchen). Eine Besonderheit in der Aussprache ist die sogenannte Kärntner Dehnung: In weiten Teilen Kärntens werden Wörter mit standardsprachlich kurz gesprochenem Vokal gedehnt und der Vokal wird lange ausgesprochen. So wird beispielsweise „fischen“ in Kärnten zu „fi:schen“ oder „Wasser“ zu „Wo:ssa“. Auch an der Aussprache von „ch“ im Wortinneren als „h“ werden Kärntner oft schnell erkannt: Da wird ein „sicherlich“ häufig zu einem „si:halich“.

©Heinz-Dieter Pohl/Kleines Kärntner Wörterbuch Die Kärntner Mundarten lassen sich in Ober-, Mittel- und Unterkärntnerisch einteilen.

