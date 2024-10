Führerschein weg: Alkolenker (30) überfuhr Sperrlinie

Veröffentlicht am 27. Oktober 2024, 11:57 / ©BMI/Gerd PACHAUER

Bei Verkehrskontrollen am 26. Oktober konnte eine Welser Polizeistreife ein Auto anhalten, das entlang der Salzburger Straße in Wels, Oberösterreich, eine Sperrlinie bei einer Tankstelle überfuhr und seine Fahrt Richtung Osten in auffälliger Fahrweise fortführte. Der Lenker, ein 30-jähriger Nordmazedonier aus Wels wies dabei starke Merkmale einer Alkoholisierung auf. Ein durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen – er wird angezeigt.