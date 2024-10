Streit um Zigarette endet in Gewalt: 19-Jähriger schlägt 21-Jährigen

Bereits am 25. Oktober kurz vor Mitternacht eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in einer Asylunterkunft im Pinzgau. Ein 19-jähriger Syrer schlug auf einen 21-jährigen Afghanen ein. Grund der Auseinandersetzung war der Streit um eine Zigarette. Der 21-Jährige verletzte sich unbestimmten Grades, die Rettung brachte den Verletzten in das Tauernklinikum Zell am See. Die Polizisten sprachen ein Betretungs- und Waffenverbot gegen den Syrer aus, er wird angezeigt.