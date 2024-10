Nachtkontrollen: Polizei schnappt sich mehrere Verkehrsrowdys

Veröffentlicht am 27. Oktober 2024, 12:39 / ©BMI/ Pachauer

In der Nacht auf den 27. Oktober führten Verkehrsstreifen in Linz schwerpunktmäßige Kontrollen im Hinblick auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch. Bei 34 Alkovortests mussten vier Lenker ihre Führerscheine wegen Alkoholisierung und vier wegen Suchtmittelbeeinträchtigung vorläufig abgeben. Vier Lenker waren bei der Kontrolle nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Zudem mussten 41 Verkehrsanzeigen, vier Organmandate, eine Urkundenfälschung eines polnischen Führerscheines, 27 Suchtmittelanzeigen, eine Kennzeichenabnahme und eine Anzeige wegen Geschwindigkeit festgestellt und erstattet werden. Dabei fuhr der Lenker mit 160 km/h in einer 70km/h Zone.