1,78 Promille: Alkolenkerin kam von Straße ab, durchbrach Gartenzäune

Eine 20-jährige Fahrzeug-Lenkerin aus Bayern fuhr am 27. Oktober gegen fünf Uhr von Fürstenbrunn kommend in Richtung Grödig, in Salzburg. Aus unbekannter Ursache kam die Lenkerin von der Fahrbahn ab, durchbrach zwei Gartenzäune und durchfuhr zwei Gärten, bis das Fahrzeug zum Stillstand kam. Anrainer bemerkten den Unfall und verständigten die Polizei. Das Ergebnis des Alkotests ergab einen Wert von 1,78 Promille bei der 20-Jährigen. Die Polizisten nahmen den Führerschein ab und zeigen die Frau an.