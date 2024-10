Wunschpunsch: Weihnachtszauber erleben und Kinderwünsche erfüllen

Am 30. November wird beim Wunschpunsch in Wien Geld für schwerkranke Kinder gesammelt.

Am Samstag, dem 30. November lädt die gemeinnützige Organisation „Make-A-Wish Österreich“ erneut zum traditionellen Wunschpunsch in Wien ein. Ab 16 Uhr können Besucher bei warmen Getränken die festliche Atmosphäre genießen. Das Besondere an diesem Event ist, dass sämtliche Erlöse direkt schwerkranken Kindern zugutekommen, um ihnen einen Herzenswunsch zu erfüllen.