Halloweenaktion am Gut Ottmanach: SOS-Kinderdorf zu Besuch im Pferdeparadies

Am vergangenen Wochenende verwandelte sich der Reitstall Gut Ottmanach am Magdalensberg in eine bunt-schaurige Erlebniswelt. Gemeinsam mit Soldaten mit Herz erlebten die jungen Gäste des SOS-Kinderdorfs einen unvergesslichen „Halloween“-Tag, bei dem die Kinder und Pferde im Mittelpunkt standen. Mit dabei waren auch Soldaten-mit-Herz-Präsident John Patrick Platzer und Vizepräsidentin Imrana Jashari.

Buntes Programm am Gut Ottmanach

Verkleidet als Lamas, Cowgirls, Einhörner und andere fantasievolle und gruselige Gestalten, durften die Kinder und ihre Betreuerinnen Pferde kennenlernen, putzen, bemalen, reiten und durch einen Parcours führen. Der Tag klang mit einem Halloween-Buffet und passender Musik aus, bei dem auch die Betreuer und Helfer verkleidet mitmachten. Imrana Jashari zeigte sich begeistert: „Diese Aktion liegt mir besonders am Herzen, weil sie die Verbindung zwischen Mensch und Natur stärkt. Pferde sind unglaublich sensible Tiere – sogenannte Seelentiere – und sie geben den Kindern ein Gefühl von Vertrauen und Freiheit. Man hat es richtig gespürt, wie die Kinder mit den Pferden förmlich über die Hindernisse geflogen sind.“

©Soldaten mit Herz Die Kinder aus dem SOS-Kinderdorf Moosburg verbrachten einen tollen Tag am Gut Ottmanach in Magdalensberg.

Zirkuspferd zeigte tolle Tricks

Marlene Gutzelnig, Betreiberin des Reitstalls Gut Ottmanach und Gründerin von „Four Elements Communications“, hob die Bedeutung solcher Programme zur Selbstbewusstseinsstärkung hervor: „Für mich geht es bei unseren Aktionen darum, dass Kinder und Erwachsene gleichermaßen lernen, ihren eigenen Wert zu erkennen und dadurch besser miteinander umgehen.“ Karoline Martischnigg, Einstellerin im Reitstall und Freundin von Imrana und Marlene, brachte ihren Friesen-Wallach Roy mit, ein Zirkuspferd, das den Kindern beeindruckende Tricks vorführte. Roy zeigte Tricks, wie furchtlos durch Schaumstoffschlangen durchzutraben, sich auf ein Podest zu stellen, auf Kommando zu lächeln und sich auf einen Heusack zu setzen.

©Soldaten mit Herz Das Zirkuspferd Roy zeigte tolle Tricks und die Kinder durften auch auf ihm reiten.

Vertrauen der Kinder in „gute Gesellschaft“ gestärkt

Alexandra Kraßnitzer, Familienpädagogin im SOS-Kinderdorf, war tief berührt von der Aktion: „Diese Aktion hat den Kindern gezeigt, dass es auch Menschen außerhalb des Kinderdorfs gibt, die an sie glauben und sie unterstützen. Es stärkt das Vertrauen der Kinder in eine gute Gesellschaft.“ Zum Abschluss bedankte sich John Patrick Platzer, Präsident von Soldaten mit Herz, bei allen Beteiligten: „Unsere Mission ist es, Kindern in Not zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Besonders berührt hat mich, dass die Betreuerinnen vom Reitstall Gut Ottmanach und meine Vizepräsidentin ihre Kinder mitgebracht haben. Sie haben fleißig mitgeholfen und ihren Gleichaltrigen einen unvergesslichen Tag ermöglicht.“