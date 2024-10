„Teddybären-Tausender“ für Familien in Not: Trucker mit Herz übergeben Spenden

Im August fand die Mission Teddybär 1.4 in Faak am See statt. Bei der Charity-Aktion der Trucker mit Herz wurde beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Kindern einerseits das Mitfahren in einem LKW oder auf einem Bike ermöglicht, andererseits wurde fleißig für Familien in Not gesammelt. Nun wurden die Spenden in Form von „Teddybären-Tausendern“ übergeben.

„Mission Teddybär“ brachte einige „Teddybären-Tausender“

„Dank unserer heurigen Veranstaltung Mission Teddybär 1.4 2024 mit den zahlreichen Besuchern, Sponsoren und Firmen war es uns wieder möglich, einige Teddybär-Tausender zu vergeben“, erklärten die Verantwortlichen von Trucker mit Herz auf Facebook. Bis auf eine Familie wollten die Beschenkten anonym bleiben, ein Wunsch, den die Trucker mit Herz natürlich gerne respektieren. Abschließend bedankt sich das Team der Mission Teddybär 1.4 bei allen Mitwirkenden, die die tolle Aktion möglich gemacht haben, und erklärt: „Die Begegnungen mit den Familien waren wie jedes Jahr sehr emotional und mit viel Freude verbunden.“