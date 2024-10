Pop-Up-Store: Zotter Schoko-Laden öffnet in Graz wieder seine Pforten

Das Bild zeigt Julia und Josef Zotter in der Zotter Schokoladenfabrik. Ab sofort hat auch der Zotter Pop-Up-Store in Graz wieder geöffnet.

Gute Nachrichten für Grazer Naschkatzen: Der Pop Up Zotter Schoko-Laden (by Linzbichler Süßwaren) in der Herrengasse 28 hat aktuell wieder geöffnet. Von 24. Oktober 2024 bis Februar 2025 könnt ihr dort die beliebten Zotter Schokoladen kaufen. Die Schoko-Spezialisten Sepp Zotter und Peter Linzbichler präsentieren dabei inmitten von Graz alles, was die Schokoladenfabrik bei Riegersburg zu bieten hat. „Wunderbare Schoko-Kompositionen, Kuvertüren und raffinierte Präsentboxen mit Schoko-Wundern füllen die Regale“, schwärmen die Betreiber.

Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 9 Uhr bis 18.30 Uhr

Samstag: 9 Uhr bis 18 Uhr Sonder-Öffnungszeiten:

8. Dezember von 10 bis 17 Uhr

24. Dezember von 10 Uhr bis 13 Uhr

31. Dezember von 10 Uhr bis 13 Uhr

