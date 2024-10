KAC Floorball trifft auf starke Slowenen – 5:8 Niederlage

Am Samstag, dem 16. November 2024 findet das nächste Spiel gegen den VSV Unihockey statt.

Derby steht an!

Der IFL-Serienmeister, FBK Insport Škofja Loka (Slowenien) startete wie erwartet mit hohem Tempo ins Spiel und überrannte die KAC-Defensive direkt mit zwei schnellen Gegentreffern. Offensiv hatten die Klagenfurter im ersten Drittel dagegen so gut wie gar nichts zu melden, somit ging es mit einem Zwei-Tore-Rückstand in den zweiten Abschnitt.

Mit 2:4 Rückstand in die dritte Pause

Dort brauchte es einen dritten Gegentreffer, um den KAC langsam in Fahrt zu bringen – denn auf diesen fand man durch Maximilian Mörtl eine schnelle Antwort, durch Debütant Pavel Petraš, der einen sehenswerten Backhand-Rebound verwertete, konnte man sogar den Anschlusstreffer erzielen. Škofja Loka hielt den Offensivdruck aber weiterhin aufrecht. Die Klagenfurter Defensive wirkte immer sattelfester, gegen die individuelle Klasse der Slowenen hatte sie aber dennoch so ihre Probleme. Kurz vor Drittelende folgte schließlich Gegentreffer

Nummer vier, womit es mit einem 2:4-Rückstand in die dritte Pause ging.

5:8 Niederlage

Man witterte dennoch die Chance, das Spiel noch zu drehen – die Gäste zeigten mit einem weiteren schnellen Gegentreffer jedoch gleich, dass sie da etwas dagegen hatten. Die Rotjacken zeigten sich davon jedoch relativ unbeeindruckt und kamen zweimal durch Sebastian Flaschberger sowie durch Albert Nagy, der ebenfalls sein erstes KAC-Tor erzielen konnte, zu weiteren Treffern. Diese Tore wurden allerdings durch postwendende Gegentore seitens der Slowenen beantwortet, sodass am Ende eine 5:8-Niederlage zu Buche stand.

Kärntner Derby gegen den VSV Unihockey

Nun haben die Rotjacken drei Wochen Zeit, sich auf den nächsten Kracher vorzubereiten: Das Kärntner Derby gegen den VSV Unihockey steht an (Samstag, 16. November, 17 Uhr), nur ein Punkt trennt die beiden Kontrahenten aktuell in der Tabelle.