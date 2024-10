Tourismusschulen Bad Gleichenberg holen sich zweiten Bundessieg

Die Schüler Jakob Huber aus Lassing und Johanna Kogler aus Gratwein-Straßengel der 5. Klasse der Höheren Lehranstalt für Tourismus setzten sich mit ihrem außergewöhnlichen Engagement und fundierten Fachwissen gegen die Konkurrenz durch und beeindruckten die Jury nachhaltig. Alfred Lindner, Kochlehrer und erfahrener Käse-Sommelier an den Tourismusschulen Bad Gleichenberg, betreut seit über 20 Jahren die Zusatzqualifikation Käsekenner. Lindner bietet den Schülern eine äußerst praxisnahe, abwechslungsreiche Ausbildung an, die gezielt Fachkompetenz und Präsentationsfähigkeiten fördert. Die Käse Sommelier-Ausbildung hebt sich durch ihren stark praxisorientierten Ansatz ab und vermittelt nicht nur sensorisches Wissen und Produktexpertise, sondern auch wichtige Fähigkeiten wie freies Arbeiten und eine überzeugende Präsentationstechnik. Ein besonderer Vorteil ist die enge Zusammenarbeit mit der österreichischen Käsewirtschaft und regionalen Produzenten, die den Schülern wertvolle Netzwerkmöglichkeiten und Einblicke in die Branche bietet.

Käse-Sommelier-Wettbewerb

Der bundesweite Käse-Sommelier-Wettbewerb fand in diesem Jahr in der Tourismusschule in Innsbruck statt. Dort traten die besten Schülerteams von 22 Schulen aus ganz Österreich an. Bereits am ersten Wettbewerbstag mussten die Teilnehmer ihr theoretisches Wissen und ihre sensorischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Aufgeteilt in drei große Gruppen starteten die Schüler mit einer Computerprüfung, die jeder Einzelne absolvierte, gefolgt von einem Sensorik-Test im Team. Ein besonderes Highlight war der Teambewerb „Käse-Emotion“, bei dem sich die Schüler in spielerischen Geschicklichkeitsspielen wie „Melken“ und „Butter schütteln“ messen konnten, bevor der Tag mit einem Gala-Dinner und Sachpreisen endete. Am zweiten Tag des Wettbewerbs standen die praktischen Fähigkeiten der Teilnehmer im Vordergrund: Die Schüler stellten einen Käsewagen mit 12 ausgewählten Käsesorten zusammen und bereiteten eine professionelle Käsepräsentation vor. Hierbei mussten sie nicht nur eine ideale Auswahl und Anordnung treffen, sondern auch passende korrespondierende Weine und Brote präsentieren. Ein Highlight für das Publikum und die Jury war die Präsentation der Teams vor einer Zuschauerkulisse von 120 Personen, wo sich die vier besten Teams im großen Finale messen durften.

Der Zusammenhalt und die gemeinsame Freude am Wettbewerb waren einmalig“

Für Johanna und Jakob war der Wettbewerb eine einmalige Erfahrung, bei der nicht nur fachliche Kompetenz, sondern auch Teamgeist und Leidenschaft eine Rolle spielten. Johanna beschreibt ihre Begeisterung so: „Der Austausch mit anderen Schülern und der intensive Kontakt zur Käsebranche waren inspirierend. Wir haben großartige Menschen kennengelernt und sind als Team über uns hinausgewachsen.“ Jakob ergänzt: „Es war beeindruckend zu sehen, wie viel Engagement alle Teilnehmer mitbrachten. Das Gefühl, gemeinsam auf der Bühne zu stehen und unser Wissen über Käse zu teilen, war unvergesslich.“ Johanna und Jakob betonen auch, dass neben dem Wissen und Können vor allem die Begeisterung für Käse zählt: „Wir hatten nie das Gefühl, gegeneinander anzutreten, sondern haben uns gegenseitig unterstützt und neue Freundschaften geschlossen. Der Zusammenhalt und die gemeinsame Freude am Wettbewerb waren einmalig,“ berichtet Jakob.

Für alle Interessenten, die eine praxisnahe Tourismus-Ausbildung anstreben, besteht am 17. und 18. Jänner 2025 übrigens die Möglichkeit, sich im Zuge der Tage der offenen Tür einen Überblick über die unzähligen Möglichkeiten im Tourismus einen Einblick zu verschaffen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2024 um 16:11 Uhr aktualisiert