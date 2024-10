Zwei Verletzte: Heckensprung endet im Vier-Meter-Sturz

In Oberösterreich stürzten heute zwei Männer durch eine Hecke vier Meter in die Tiefe.

Nach einer Veranstaltung in Niederösterreich machten sich vier Personen am 27. Oktober gegen 3.30 Uhr mit einem Taxi auf den Heimweg in ihre Gemeinde im Bezirk Steyr-Land. Am Nachhauseweg sprang ein 18-Jähriger gegen eine ein Meter breite Hecke. Sein Begleiter, ein 25-Jähriger, hüpfte daraufhin gegen den an der Hecke lehnenden 18-Jährigen. Plötzlich gab die Hecke nach, und die beiden stürzten über eine dahinterliegende Steinmauer etwa vier Meter tief in einen Garten. Die beiden Männer erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurden von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.