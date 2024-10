Gebühren erhöht: So viel musst du 2025 für einen Besuch in Venedig zahlen

Venedig zählt zu den beliebtesten Reisezielen in Europa. Jedes Jahr besuchen nach Auskunft des ÖAMTC rund 15 Millionen Touristen die Lagunenstadt. Um die Urlauberströme besser lenken zu können, müssen Tagesbesucher künftig ihren Ausflug in die Altstadt vorab reservieren und eine Eintrittsgebühr bezahlen. Nach dem Ende des weltweit ersten Tests mit einer Gebühr von fünf Euro für Tagesbesucher 2024 will Venedig auch künftig Eintritt verlangen. Ab 2025 sollen dann bis zu zehn Euro bezahlt werden müssen, wenn es in der Lagunenstadt an der italienischen Adria besonders voll wird.

Ab 2025 bis zu zehn Euro Eintritt in Venedig

Die Stadt Venedig wird auch im Jahr 2025 Zutrittsgeld für Tagesbesucher verlangen. Die Zahl der Tage, an denen die Gebühr gezahlt werden muss, wird sich von 29 auf 54 Tage fast verdoppeln. Mehr zu den Eintrittsregelungen im Jahr 2024 findest du hier: Venedig wird kostenpflichtig: An diesen Tagen musst du Eintritt zahlen. Die Gebühr wird im kommenden Jahr an den Tagen von 18. April (Karfreitag) bis 4. Mai und dann vom zweiten Wochenende im Mai bis zum 27. Juli 2025 jeweils von Freitag bis Sonntag und einschließlich dem Nationalfeiertag am 2. Juni eingehoben. Die Maßnahme gilt wie im Jahr 2024 von 8.30 bis 16.00 Uhr. Die Gebühr beträgt fünf Euro. Für Personen, die erst ab vier Tage vor dem Besuch bis zum Zutrittstag selbst buchen, wird das Eintrittsgeld 2025 auf zehn Euro verdoppelt.

Keine Eintrittsgebühr für Übernachtungsgäste

Ausgenommen von der Eintrittsgebühr sind den Beschlüssen zufolge Reisende, die mindestens eine gebuchte Übernachtung in der Lagunenstadt nachweisen können, Einwohner der Region Venetien, Kinder bis 14 Jahre, Pflegebedürftige etc. Nähere Informationen dazu erhält man auf der offiziellen Website der Stadt Venedig. Um in den Genuss des Befreiungsanspruchs zu kommen, ist eine Registrierung und der Erwerb des entsprechenden Befreiungsscheins erforderlich. Davon gibt es jedoch Ausnahmen.

Wer muss sich nicht registrieren? In der Gemeinde Venedig ansässige und in der Gemeinde Venedig geborene Personen müssen keine Freistellungsbescheinigung erwerben, da sie ihren Anspruch durch Vorlage eines entsprechenden Dokuments nachweisen können.

Auch bei Minderjährigen unter 14 Jahren, die nichts bezahlen müssen, kann der Anspruch, wenn er nicht offensichtlich ist, durch Vorlage eines Dokuments nachgewiesen werden.

Inhaber des Europäischen Behindertenausweises (Disability Card) und ihre Betreuer können die Freistellung durch Vorlage dieses Ausweises in Anspruch nehmen, ohne sich auf dem Portal anmelden zu müssen.

Weitere Neuerung: Beschränkung für Reisegruppen

Eine neue Maßnahme gegen den Massentourismus, die ab sofort in Kraft ist, betrifft Reisegruppen. Diese dürfen, wenn sie von einem Reiseführer begleitet werden, nicht mehr als 25 Personen umfassen. Darüber hinaus ist es verboten, bei den Stadtführungen Lautsprecher zu verwenden.