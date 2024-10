Motorradunfall auf Faakersee StraÃŸe: 21-JÃ¤hrige stÃ¼rzte in Linkskurve

Die Motorradlenkerin wurde nach dem Unfall auf der Faakersee Straße in das LKH Villach eingeliefert.

Veröffentlicht am 27. Oktober 2024, 17:00 / ©5 Minuten

Eine 21-jährige Motorradlenkerin aus Villach lenkte am heutigen Sonntag, 27. Oktober 2024 um 14 Uhr ihr Motorrad auf der Faakersee Straße von Villach in Richtung Mittewald. Dabei kam sie in der starken Linkskurve aufgrund der feuchten Fahrbahn ins Rutschen und stürzte.

Ins LKH Villach eingeliefert

Dabei prallte sie mit dem Körper gegen eine Verkehrsleiteinrichtung und kam samt Motorrad im rechts angrenzenden Straßengraben zum Liegen. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach eingeliefert. Ein Alkomattest verlief negativ.