Grazerin bei Immo-Queens: Wohnungsrücknahme läuft anders als erwartet

Die neue Reality-Doku „Immo Queens“ öffnet mit fünf Top-Maklerinnen die Tore zu heimischen Traum-Immobilien. Die fünf Top-Immobilien-Maklerinnen Niki aus dem Burgenland, Katharina, die Tirolerin aus Wien, Lisa aus Wien, Olga aus Wien und Kerstin aus der Steiermark nehmen die Zuseher:innen mit in ihre ganz besondere Welt – von der Besichtigung von Traumimmobilien bis zu Kaufverhandlungen & dem Deal. Zu sehen sind die Folgen immer montags auf Joyn und Puls 4.

Überraschung bei Wohnungsrücknahme

In der kommenden Folge steht unter anderem Maklerin Kerstin aus Graz im Mittelpunkt. Die „Immo Queen“ bringt den Job und das Mutter-sein unter einen Hut und will so viel Zeit wie möglich für ihren Sohn da sein. „Die Herausforderung einer berufstätigen Mutter ist, bestimmt alles zu koordinieren.“ Beruflich hat sie es in der neuen Folge mit einer Wohnungsrücknahme zu tun. Das Pärchen hat Haus gebaut und die Stadtwohnung wird nun zurückgegeben, doch beim Abschlussrundgang fehlt Entscheidendes. „Da sind jetzt aber nur zwei Schlüssel, gekriegt habt ihr drei, das ist auch da vermerkt“, stellt Kerstin fest. Müssen jetzt die Schlösser kostenintensiv getauscht werden? Die Antwort gibt es am Montag, 28. Oktober, ab 20.15 bei der neuen Folge von Immo Queens auf Joyn und Puls 4.

Millionärspaar Temmer bei den Immo Queens

„Immo Queen“ Niki aus dem Burgenland ist hingegen in Lieboch bei der Besichtigung eines 1,7 Millionen Euro teuren Luxusanwesen. Steirer Wolfgang ist interessiert: „Preis und Qualität passen genau, aber natürlich wird es einen Verhandlungsspielraum geben müssen.“ Bei einem Verkauf muss auch die Sympathie zwischen beiden Vertragsparteien stimmen. Die „Immo Queen“ verrät dann: „Ich mag den Dialekt einfach, der sterische Dialekt ist ein Wahnsinn, sehr sexy.“ Wird es zu einem Deal kommen? Niki verbindet gerne Arbeit und Vergnügen und so geht’s nach der Besichtigung in die österreichische Toskana. Ein Stopp auf der südsteirischen Weinstraße steht mit ihrer Mama Angi am Programm. In Gamlitz trifft sie ihre Freunde Susi und Walter Temmer beim Buschenschank. Die Burgenländerin berichtet auch von Zweifel aus ihrem Freundeskreis, dass sie bei „Immo Queens“ mitmacht: „Ich bin wie ich bin. Ich hab‘ nichts zu verheimlichen, ich hab‘ nichts zu verbergen, ich zeige mich wie mein Alltag aussieht.“

©Puls 4 Walter und Susi Temmer und Niki mit Mutter Angi

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2024 um 17:49 Uhr aktualisiert