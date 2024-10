TrauerRäume: Stille Rückzugsorte zu Allerheiligen und Allerseelen

Zu Allerheiligen und Allerseelen wird erneut der Verstorbenen gedacht. Daher werden in Niederösterreich spezielle TrauerRäume für die Hinterbliebenen eingerichtet.

Zu Allerheiligen und Allerseelen wird erneut der Verstorbenen gedacht. Daher werden in Niederösterreich spezielle TrauerRäume für die Hinterbliebenen eingerichtet.

Veröffentlicht am 27. Oktober 2024, 17:57 / ©Pixabay

Besonders zu Allerheiligen und Allerseelen wird an die Verstorbenen gedacht. Zu diesem Anlass richtet die Kompetenzstelle Trauer, in Kooperation mit der Telefonseelsorge, der Caritas und dem städtischen Bestattungsunternehmen in St. Pölten, erneut TrauerRäume ein, wie aus Medienberichten hervorgeht. Auch mehrere Pfarren unterstützen diese Initiative. Diese Räume sollen den Hinterbliebenen einen Rückzugsort bieten, um nachzudenken, zu beten und zu bitten.

Persönliche Trauerbegleitung

Zusätzlich werden persönliche Trauerbegleitungen angeboten, um individuelle Unterstützung in dieser schwierigen Zeit zu gewährleisten. Fachkundige Begleiter stehen bereit, um den Trauernden zuzuhören, sie in ihrem Schmerz zu unterstützen und ihnen zu helfen, den eigenen Weg durch den Trauerprozess zu finden.