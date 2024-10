Neues Lokal: Grazer Gastro-Paar will Genuss und Kunst vereinen

„Genuss darf kein Privileg sein“, so die MEAT.art Geschäftsführer Tatjana und Christian zu ihrer Neukonzeptionierung des Restaurants unisono. „Wir möchten Spitzenprodukte und Speisen höchster Qualität anbieten, ohne dabei die Preise zu sprengen“, so das Gastronomie-Paar aus Graz. Eine Küche, die geschmacklich wie preislich überzeugt – bei gemütlich-künstlerischem Flair. Wie der Name MEAT.art schon verrät, soll das Restaurant neben Burger- und Fleischgerichten auch eine Bühne und Plattform für Künstler jeglicher Art bieten, deren Werke einem breiteren Publikum präsentiert werden können und zusätzlich Workshops, Ausstellungen und Netzwerk-Veranstaltungen stattfinden.

Neueröffnung MEAT.art: Hier trifft Genuss auf Kunst

„Bei MEAT.art verschmelzen Kunst und Genuss zu einem einzigartigen Erlebnis. Unsere Küche bietet eine kreative und abwechslungsreiche Auswahl an Speisen, die sowohl klassische Gerichte als auch innovative Kreationen umfasst“, so Tatjana und Christian zur künftigen Speisekarte. Das Hauptspeisen-Angebot bietet eine große Auswahl an Fleischgerichten. Ergänzt wird das Angebot im sogenannten Burger Atelier von MEAT.art. Außerdem gibt es Desserts, Limonaden und Cocktails. „Unser Ziel ist es, den Graben zwischen gehobener Gastronomie und einem bodenständigen Restaurantbesuch zu schließen“, so die beiden Geschäftsführer und ergänzen: „MEAT.art steht für ehrliche, authentische Küche, die sowohl Genießer als auch Neugierige anspricht – mit einem Preis, der für viele zugänglich bleibt“. Zu finden ist das neue Lokal ab 2. November im Grazer Einkaufzentrum Shopping Nord, in den ehemaligen Räumlichkeiten des „Heinz“ Restaurants.