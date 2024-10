Social-Media-Trend erreicht KÃ¤rnten: Hier gibts die Dubai Schokolade

Die beliebte Dubai Schokolade gibt es nun beim ADEG im Mölltal. Auch in Villach kann man das Produkt erwerben. Bekommt man die Schokolade auch schon bald in Klagenfurt?

Die beliebte Dubai Schokolade gibt es nun beim ADEG im Mölltal. Auch in Villach kann man das Produkt erwerben. Bekommt man die Schokolade auch schon bald in Klagenfurt?

Auf TikTok, Instagram und anderen sozialen Medien erfreut sich zurzeit eine besondere Delikatesse großer Beliebtheit: die Dubai-Schokolade. Diese Kreation stammt von Sarah Hamouda, der Gründerin des Fix Dessert Chocolatier in Dubai. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine gewöhnliche Schokoladentafel, doch das Besondere liegt im Inneren: Die Füllung besteht aus einer Mischung von Kadayif-Teigfäden, auch bekannt als Engelshaar, die beim Kauen für einen knusprigen Effekt sorgen. Zahlreiche Videos, die derzeit viral gehen, betonen das markante Geräusch, das entsteht, wenn man in die Schokolade hineinbeißt.

Dubai Schokolade beim ADEG im Mölltal

Nun ist der Tiktok-Trend auch in Kärnten angekommen. Der Kaufmann Thomas Alexejew hat 5 Minuten darüber informiert, dass die Dubai Schokolade jetzt auch beim ADEG in Rangersdorf und Flattach im Mölltal erhältlich ist. „Da die Schokolade momentan sehr beliebt ist und sie bisher nur auf Amazon zu deutlich höheren Preisen erhältlich ist, denke ich, dass viele Leute interessiert wären, dieses Produkt auszuprobieren“, so Alexejew. Wenn es genug Interessenten für die Schokolade gibt, würde er sie auch gerne in Klagenfurt verkaufen.

Hier findest du die Dubai Schokolade in Villach

Seit Mittwoch, dem 16. Oktober können Schokoladenliebhaber das beliebte Produkt zum Beispiel im Chocoland Villach erwerben. Und auch im Dip and More ist die Dubai Schokolade seit Freitag erhältlich.

Shop Apotheke macht Social-Media-Trend mit

Auch die Shop Apotheke hat den Trend erkannt und bietet ein neues Produkt an: Dubai Schokolade mit Pistazien und Kadayif. Eine 200-Gramm-Tafel kostet 23,90 Euro, was im Vergleich zu anderen Anbietern als normal gilt. Mehr dazu findest du hier: Dubai Schokolade: Social-Media-Trend nun auch bei Shop Apotheke.