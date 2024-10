Ski-WM 2025: Home of Snow bringt die Wintersport-Community zusammen

Veröffentlicht am 27. Oktober 2024, 18:40 / ©Home of Snow / Hetfleisch

Die Alpine Ski-Weltmeisterschaften bieten traditionell eine hervorragende Bühne, um touristische, sportliche, mediale und wirtschaftliche Kontakte zu knüpfen. Im Rahmen der WM Saalbach 2025 wird es auf Initiative des ÖSV und in Zusammenarbeit mit den Gastgeberregionen Saalbach, SalzburgerLand und Tirol erstmals eine gemeinsame Hospitality-Plattform geben, auf der Veranstaltungen rund um die WM sowie Medaillenfeiern stattfinden werden.

Verbindung für die Wintersport-Community

„Das Home of Snow steht für gelebte Gastfreundschaft, erlebte Emotionen und vor allem auch für das Netzwerken der geballten Winter(sport)Community – neben den vielen sportlichen Highlights wollen wir Verantwortung vorleben mit dem klaren Ziel, die Zukunft des Wintersports nachhaltig und wegweisend zu gestalten“, freute sich Christian, Scherer, Vorsitzender der Geschäftsführung & Generalsekretär des ÖSV, über das Gemeinschaftsprojekt.

„Home of Lässig„

Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, eines der größten und besten Skigebiete Österreichs und bekannt als das „Home of Lässig“, bietet mit seiner beeindruckenden Auswahl an Pisten und erstklassigen Unterkünften die idealen Voraussetzungen für die FIS Alpine Ski Weltmeisterschaften 2025 in Saalbach. Wolfgang Breitfuß, Geschäftsführer des Tourismusverbands Saalbach Hinterglemm, ist es ein besonderes Anliegen, dass sich das „Home of Lässig“ auch im Home of Snow widerspiegelt. „Im Home of Snow wollen wir Emotionen und Menschen in den Mittelpunkt stellen. Es ist nicht nur die Bühne für Weltmeister aus aller Welt, sondern auch für Kinder und Jugendliche, die hier ihre Träume verwirklichen können“, erklärte er.

Leidenschaft für Wintersport weitertragen

„Mit dem Home of Snow möchten wir die Faszination des Wintersports zelebrieren und die Chance nutzen, die Leidenschaft für die Bewegung im Schnee auch an eine neue Generation weiterzutragen“, äußerte sich Leo, Bauernberger, Geschäftsführer von SalzburgerLand Tourismus. Zudem betonte er, dass sie anlässlich der Ski-WM internationale Medien sowie Vertreter der Reiseindustrie, einschließlich großer internationaler Reiseveranstalter und Airlines, vom SalzburgerLand und ganz Österreich als Wintersportdestinationen begeistern möchten. Gemeinsam mit ihren Partnern beabsichtigen sie, sich als herzliche, moderne und zeitgemäße Urlaubs- und Wintersportziele in den Alpen zu präsentieren. Dies umfasst nicht nur regionale, alpine Kulinarik und gelebte Gastfreundschaft, sondern auch herausragende Leistungen aus verschiedenen Bereichen, die die Innovationskraft der Regionen verdeutlichen.

TirolBerg unverzichtbar für Ski WM

Patricio Hetfleisch, der die Leitung für Marketing und Kommunikation der Marke Tirol innehat, erklärte, dass sie mit ihrem TirolBerg seit vielen Jahren ein unverzichtbarer Bestandteil der Alpine Ski Weltmeisterschaften sind. Diese Erfahrung möchten sie gerne in den gemeinsamen Auftritt einbringen und freuen sich über die Zusammenarbeit mit den Partnern für ein gemeinschaftliches Home of Snow.

Ski-WM 2025 sportlich und wegweisend

Außerdem betonte er, dass die Ski-WM 2025 nicht nur sportlich, sondern auch inhaltlich durch die Aktivitäten im Rahmen dieser Plattform wegweisend sein wird. Er wies darauf hin, dass der Wintersport vor großen Herausforderungen steht. Der Klimawandel und die damit verbundenen Veränderungen der Schneesicherheit sowie das veränderte Freizeitverhalten werfen Fragen auf, die offen und konstruktiv diskutiert werden müssen. „Mit einer klaren Vision und der Bereitschaft blicken wir vom Home of Snow optimistisch nach vorne und setzen ein starkes Zeichen für die Zukunftsfähigkeit des Wintersports“, betonte er abschließend.