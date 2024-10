Welt-Schlaganfalltag: Schnelle Hilfe kann Gehirnzellen retten

Am 29. Oktober ist Welt-Schlaganfalltag. Auch in Wien wird auf die Bedeutung von schneller Hilfe hingewiesen.

Am 29. Oktober ist Welt-Schlaganfalltag. Auch in Wien wird auf die Bedeutung von schneller Hilfe hingewiesen.

Jährlich erleiden rund 5.000 Menschen in Wien einen Schlaganfall. Diese Erkrankung zählt bis heute zu den Hauptursachen für dauerhafte Behinderungen und Todesfälle im Erwachsenenalter. Eine zügige medizinische Versorgung kann jedoch dazu beitragen, diese Folgen zu verhindern. Am Welt-Schlaganfalltag am 29. Oktober wird erneut auf die Bedeutung schneller Hilfe hingewiesen.

Schlaganfälle häufen sich

Wien zählt heute etwa zwei Millionen Einwohner und die Tendenz ist weiter steigend. Das durchschnittliche Alter der Schlaganfall-Patienten liegt bei knapp 65 Jahren, dennoch ist jede vierte betroffene Person jünger. Angesichts der steigenden Schlaganfallhäufigkeit entwickelt der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) innovative Konzepte zur Schlaganfall-Versorgung. „Unser Ziel ist es, auch in Zukunft die bestmögliche Versorgung unter Berücksichtigung des Bedarfs und der medizinischen Fortschritte zu bieten“, erklärte Elisabeth Fertl, Vorständin der Neurologischen Abteilung der Klinik Landstraße.

Schlaganfall-Versorgung in Wien

In den Kliniken des WIGEV werden jährlich etwa 4.000 Schlaganfall-Patienten stationär behandelt, was rund 25 Prozent der Schlaganfall-Versorgung in ganz Österreich ausmacht. Die Schlaganfall-Versorgung in der Stadt ist komplex strukturiert. „Grundsätzlich steht die Akutbehandlung eines Gehirngefäß-Verschlusses auf drei Säulen: die Aufnahme auf einer Stroke Unit, die systemische Thrombolyse und für manche Patienten auch die zerebrale Thrombektomie“, erläuterte Fertl. Mit sieben Stroke Units, 40 Spezial-Betten und zwei Zentren für zerebrale Thrombektomie deckt der WIGEV etwa 80 Prozent der Schlaganfall-Versorgung in Wien ab.

Spezielles System für Schlaganfallpatienten

Ein spezielles Aviso-System stellt sicher, dass Rettungsdienste Patienten mit Verdacht auf einen akuten Schlaganfall stets zum nächstgelegenen freien Stroke-Bett bringen. Bereits vor der Ankunft der Patienten werden die erforderlichen Daten an die Klinik übermittelt. Seit 2017 erfolgt die Behandlung akuter endovaskulärer Schlaganfälle in Wien im Rahmen einer Netzwerklösung. Drei Thrombektomie-Zentren, darunter das AKH und die Klinik Landstraße, übernehmen abwechselnd die Versorgung der Patienten in der Stadt. Im Durchschnitt wird täglich mindestens ein Eingriff durchgeführt, doch lediglich jeder zehnte Schlaganfall-Patient benötigt diese spezielle Behandlung.

Zukünftig verstärkte Schlaganfallprävention

Im Hinblick auf die Zukunft empfiehlt das Projektteam unter der Leitung von Fertl eine verstärkte Sekundärprävention von Schlaganfällen sowie die Durchführung eines Pilotprojekts zur Einführung einer mobilen Stroke-Unit in Wien. Dieser speziell ausgestattete Rettungswagen ist sowohl technisch als auch personell auf die Versorgung von Schlaganfall-Patienten ausgerichtet.

Mobile Stroke-Unit

„Die notwendige Erstdiagnostik für weitere Behandlungsentscheidungen findet bereits am Auffindungsort der Betroffenen statt“, erklärte die Neurologin. Dadurch können gehirnerhaltende Behandlungsmaßnahmen noch früher eingeleitet werden. Im Rettungswagen werden die Patienten entsprechend ihrem akutmedizinischen Bedarf kategorisiert und dann in die geeignete Klinik transportiert. So wird eine extrem frühe Patientensteuerung ermöglicht, die die Behandlungsergebnisse weiter verbessern und die Krankenhäusern entlasten kann.