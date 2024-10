Kärnten-Derby: VSV holt sich mit 3:2 den Overtime-Sieg

Heute heißt es wieder: Derby-Time! Ganz Kärnten fieberte beim zweiten Saison-Derby mit. Dieses Mal waren die Rotjacken zu Gast in Villach. Um 17.30 Uhr begann der Kampf um den begehrten Sieg.

Ausganssituation: VSV und KAC fiebern dem Sieg entgegen

So war die Ausgangssituation vor dem Derby-Match für den KAC folgendermaßen: Die Rotjacken mussten nach dem zweiten Sieg im zweiten Saisonduell mit Meister Salzburg am vergangenen Sonntag unter der Woche auf eigenem Eis einige Federn lassen, die Rotjacken unterlagen sowohl dem HCB Südtirol (2:7) als auch Fehérvár AV19 (0:1) und haben damit vier ihrer acht ICE-Heimspiele in der laufenden Spielzeit verloren. Der EC VSV wiederum holte vorab in der Freitagsrunde gegen die Black Wings Linz zwei Zwei-Tore-Rückstände auf, unterlag am Ende jedoch mit 4:5 nach Overtime. Die dritte Niederlage hintereinander führte zum Rückfall der Draustädter auf den 13. und letzten Tabellenplatz.

Spannend bis zum Schluss: VSV gewinnt Kärnten-Derby

Beim heutigen Match standen sich schließlich wieder der VSV und der KAC gegenüber – und lieferten sich einen echten Kampf. Das Spiel war spannend bis zum Schluss. Während das erste Drittel mit 0:0 endete, gingen im zweiten Drittel beide Mannschaften mit einem Punkt vom Eis.

Im dritten und letzten Drittel wurde es dann besonders spannend. In der 57. Spielminute gelang dem KAC ein weiterer Treffer und nur eine Minute später sorgte der VSV bereits wieder für den Ausgleich. So ging es schließlich in die Overtime, wo die Adler sich einen weiteren Punkt holten. Somit ging der Derby-Sieg mit einem Endstand von 3:2 an den VSV. Ein detaillierter Spielbericht folgt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2024 um 20:05 Uhr aktualisiert