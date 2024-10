„Leuchtende Schlange“ wanderte über Österreichs Nachthimmel

„Habt ihr eine Ahnung, was gerade über Villach flog? Sah aus wie eine lange leuchtende Schlange“, schreibt eine Villacherin kurz vor 19 Uhr. Und damit ist sie nicht die Einzige. Viele Nachrichten dieser Art erreichten am Sonntagabend die 5 Minuten Redaktion. Auch in Spittal an der Drau bemerkte eine Leserin das Himmelsschauspiel: „Komisches Gebilde übern Nachthimmel, ganz viele Sterne hintereinander fliegend“.

Starlink-Satelliten über Österreich

„Weiß jemand was das war oder ist? War vier Minuten sichtbar“, auch eine Wienerin hat das Spektakel miterlebt und fragt sich neugierig, was sich am Nachthimmel über Österreich so abspielt. Es dürfte wohl kein UFO gewesen sein. Viel eher handelte es sich um den sogenannten „Starlink“-Satelliten, eine Formation von Satelliten des amerikanischen Raumfahrtunternehmens SpaceX, das Elon Musk gegründet hat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2024 um 20:18 Uhr aktualisiert