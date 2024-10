Pfütze sorgt für Motorradunfall: 66-Jähriger verletzt

Heute, am 27. Oktober, gegen 15 Uhr, lenkte ein 66-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Traunstein sein Motorrad auf einer Gemeindestraße im Ortsteil in Richtung Niederbreitenbach. In einer leichten Rechtskurve fuhr der Motorradfahrer durch eine Pfütze und stürzte daraufhin. Nach der Erstversorgung durch ein Rettungsteam wurde der Motorradfahrer mit unbestimmten Verletzungen am Oberkörper mit dem Notarzt-Hubschrauber ins BKH Kufstein geflogen.