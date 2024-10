Buffet Jesenko: Ein doppelter Grund zur Feier in Klagenfurt

Veröffentlicht am 27. Oktober 2024, 20:45 / ©StadtKommunikation/Wajand

Gleich dreifachen Grund zur Freude gab es am Sonntag, 27. Oktober 2024, für das bekannte Buffet Jesenko in Klagenfurt. Inhaber Franz Jesenko feierte heute nicht nur seinen 60. Geburtstag, sondern gleichzeitig auch das 50-Jahr-Jubiläum seines Unternehmens in der Lastenstraße 42.

„Ein Ort des Zusammenkommens“

„Das Buffet Jesenko ist ein bekanntes Lokal unserer Landeshauptstadt, das sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit erfreut. Es ist ein Ort des Zusammenkommens und es werden immer wieder erinnerungswürdige Veranstaltungen organisiert“, betonte Bürgermeister Christian Scheider.

Stadtwappen wurde verliehen

Als besonderes Geschenk verlieh der Bürgermeister der gastronomischen Institution in Klagenfurt das Recht zur Führung des Stadtwappens. Unterstützung kam dabei von den ebenfalls anwesenden Vizebürgermeister Alexander Kastner, den Stadträtinnen Sandra Wassermann, Constance Mochar sowie den Stadträten Franz Petritz und Max Habenicht.

Buffet Jesenko seit 1973

Das Buffet Jesenko wurde 1973 von Antonia und Franz Jesenko senior gegründet. 1991 übernahm dann Franz Jesenko den beliebten Klagenfurter Familienbetrieb. Dieser bietet einen lauschigen Gastgarten mit Kinderspielplatz, leckere Hausmannskost, preiswerte Menüs und Jause vom Feinsten. Außerdem gibt es täglich ein frisch gekochtes Mittagsmenu zum kleinen Preis.